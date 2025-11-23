استاندار گیلان:
با کمک خیرین همه زندانیان زن جرائم غیرعمد گیلان آزاد میشوند
استاندار گیلان با بیان اینکه با مشارکت یک خیر تمامی زندانیان زن جرائم غیرعمد در استان آزاد خواهند شد، گفت: این اقدام در راستای حمایت از خانوادهها و کاهش آسیبهای اجتماعی انجام می شود.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس امروز در آئین رونمایی از کتاب ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: با مشارکت یک خیر تمامی زندانیان زن جرایم غیرعمد در استان آزاد خواهند شد و این اقدام در راستای حمایت از خانوادهها و کاهش آسیبهای اجتماعی انجام میشود.
وی در ادامه به بررسی وضعیت زیرساختها، تحریمها، آموزش و فرهنگ کشور پرداخت و بر ضرورت انتشار اخبار مثبت تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری گاهی ذهن انسان را محدود میکند، اما افتخار داریم که پیرو مکتب اسلامی هستیم. تعریف سواد امروز گستردهتر از گذشته است و یونسکو ۱۹ نوع سواد را مشخص کرده است.
حق شناس همچنین درباره فقر و مقایسه بین ایران و کشورهای دیگر افزود: ممکن است تصور کنیم فقر مطلق در ایران بیشتر است، اما حتی در آمریکا میلیونها نفر با مشکل تأمین غذای روزانه مواجه هستند. بسیاری از ما از واقعیتهای جهانی بیخبر هستیم.
تاریخ و تحولات منطقهای
استاندار گیلان با اشاره به تاریخ رژیم اسرائیل و نقش کشورهای عربی افزود: خیلیها فکر میکنند اسرائیل اخیراً جنایتکار شده، اما از ۱۹۴۸ تاکنون، اسرائیل با حمایتهای خارجی توسعه یافته و کشورهای عربی نتوانستهاند موفق عمل کنند. جنگها و اختلافات منطقهای نشاندهنده واقعیتهای پیچیده است.
حقشناس درباره تجربه تحریمها گفت: تحریم یعنی چه؟ وقتی کمکرسانی به قطر تنها از مسیر ایران ممکن شد، فهمیدم تحریمهای ظالمانه یعنی چه. از روز اول انقلاب تا امروز، تحریمها کشور را تحت فشار قرار دادهاند.
زیرساختها و مشکلات اجرایی
وی به وضعیت زیرساختها و برنامهریزی نادرست اشاره کرد: قبل از انقلاب، ایران ۳۵ میلیون جمعیت داشت و ۶ میلیون بشکه نفت صادر میکرد، ۷۰ درصد مردم در روستاها زندگی میکردند بدون گاز و جاده. امروز با ۹۰ میلیون جمعیت، زیرساختها قابل مقایسه با گذشته و کشورهای همسایه نیست.
استاندار به مشکلات حملونقل و پروژهها نیز اشاره کرد: برخی پروژهها وسط شهر اجرا میشوند بدون امکانات کافی. نمونه آن استادیوم تیم لیگ برتر ملوان در انزلی است که استان میزبان استادیوم ندارد. دیروز دو کشتی معادل ۶ هزار تن بار به آستارا ارسال شد، اما بارگیری به دلیل برنامهریزی نادرست تأخیر داشت.
آموزش و فرهنگ
حقشناس درباره آموزش و فرهنگ گفت: برخی شهرستانها بیمارستان و مدارس با ظرفیت خالی دارند، اما برخی مناطق کمبود امکانات دارند. ما میلیاردها تومان برای کتابخانهها و مراکز فرهنگی هزینه کردهایم که امکاناتی برای مادر و کودک، نوجوانان و جوانان فراهم میکند.
وی به ضرورت انتشار اخبار مثبت تأکید کرد: متأسفانه رسانهها بیشتر روی مشکلات تمرکز میکنند. اخبار مثبت و اقدامات انجام شده باید منتشر شود تا مردم واقعیتها را ببینند و حمایت کنند.
همکاریهای منطقهای
استاندار گیلان درباره اجلاسها و همکاریهای منطقهای گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه صهیونی، اجلاسهای داخلی در تبریز، مشهد و شیراز برگزار شد و همکاریهای عملی انجام شد پروژهها ظرف یک تا سه سال آینده به ثمر میرسند و ما موظفیم اخبار مثبت را منتشر کنیم.
حقشناس در پایان تأکید کرد: شروع کارها با کتاب و قرآن بوده و امید داریم همه ما در مسیر پیشرفت کشور نقش داشته باشیم. باید تمرکز روی واقعیتها، دستاوردها و اخبار مثبت باشد، نه فقط روی ضعفها و مشکلات.