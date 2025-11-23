خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید 6 هزار نفر از نمایشگاه تخصصی کتاب کودک در قزوین

بازدید 6 هزار نفر از نمایشگاه تخصصی کتاب کودک در قزوین
کد خبر : 1717991
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت هفته کتاب بیش از 6 هزار از چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در مجتمع کانون استان قزوین بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  در هفته کتاب سال 1404 چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در مجتمع فرهنگی و هنری کانون برگزار شد.

این نمایشگاه با عرضه بیش از 50 هزار کتاب و بازی آموزشی از حضور ناشران معتبری بهره می‌برد و از 24 تا 30 آبان پذیرای بازدیدکنندگان بود.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل آموزش و پرورش، صدا و سیما و انجمن فرهنگی ناشران قزوین در برگزاری این نمایشگاه همکاری کردند و اجرای کتاب-نمایش(کلاغ خنزر پنزری) به همت خانه تئاتر کانون، برگزاری برنامه علمی در خانه نجوم، کارگاه علوم و زیست شناسی و اجرای ریتم و گیم به عنوان برنامه‌های جنبی این نمایشگاه ویژه دانش‌آموزان اجرا شد.

در هفته کتاب بیش از 2300 مخاطب شامل دانش‌آموزان و خانواده‌ها ( در یک اجرای رایگان ویژه) از بخش نمایشی و بیش از 1200 دانش‌آموز از کارگاه‌های علوم و نجوم این نمایش بهره‌مند شدند.

ایجاد زمینه انتخاب "کتاب مناسب" برای بچه‌ها با ایجاد تنوع در موضوع و عنوان کتاب‌ها و زمینه سازی برای انس بیشتر با کتاب در سطح خانواده‌ها از دیگر اهداف این نمایشگاه بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب