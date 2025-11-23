بازدید 6 هزار نفر از نمایشگاه تخصصی کتاب کودک در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در هفته کتاب سال 1404 چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در مجتمع فرهنگی و هنری کانون برگزار شد.

این نمایشگاه با عرضه بیش از 50 هزار کتاب و بازی آموزشی از حضور ناشران معتبری بهره می‌برد و از 24 تا 30 آبان پذیرای بازدیدکنندگان بود.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل آموزش و پرورش، صدا و سیما و انجمن فرهنگی ناشران قزوین در برگزاری این نمایشگاه همکاری کردند و اجرای کتاب-نمایش(کلاغ خنزر پنزری) به همت خانه تئاتر کانون، برگزاری برنامه علمی در خانه نجوم، کارگاه علوم و زیست شناسی و اجرای ریتم و گیم به عنوان برنامه‌های جنبی این نمایشگاه ویژه دانش‌آموزان اجرا شد.

در هفته کتاب بیش از 2300 مخاطب شامل دانش‌آموزان و خانواده‌ها ( در یک اجرای رایگان ویژه) از بخش نمایشی و بیش از 1200 دانش‌آموز از کارگاه‌های علوم و نجوم این نمایش بهره‌مند شدند.

ایجاد زمینه انتخاب "کتاب مناسب" برای بچه‌ها با ایجاد تنوع در موضوع و عنوان کتاب‌ها و زمینه سازی برای انس بیشتر با کتاب در سطح خانواده‌ها از دیگر اهداف این نمایشگاه بود.

