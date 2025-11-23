خبرگزاری کار ایران
اطفای ۳۵۳ مورد حریق در کرج / ۷ فوتی و ۵۰ مصدوم در حوادث

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اعلام کرد: آتش‌نشانان این شهر طی آبان‌ماه سال جاری به ۳۵۳ مورد حریق و ۵۷۳ مورد حادثه اعزام شده‌اند.

به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد توضیح داد: در ماه گذشته، نیروهای عملیاتی این سازمان با ۳۵۰۱ نفر-ساعت استقرار در ۳۲ ایستگاه و انجام ۶۹۵ ساعت عملیات، با بهره‌گیری از ۱۱۶۷ دستگاه خودروی عملیاتی به مأموریت‌های حریق و حادثه رسیدگی کردند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی کرج با اشاره به ۱۰۵ مورد استقرار در سطح شهر گفت: در حوادث این ماه، ۱۸۰ نفر نجات‌یافته، ۵۰ نفر مصدوم و ۷ نفر فوت‌شده ثبت شده است.

وی ادامه داد: در حوزه معاونت ایمنی و پیشگیری، ۲۷ مورد استعلام هنگام صدور، اصلاح یا تمدید پروانه و شروع عملیات و ۸۷ مورد استعلام پایان‌کار صادر شده است.

به گفته خوشگرد، همچنین ۳۱ گواهی علت حریق، ۸ گواهی حریق و حوادث، ۳۲ مورد بازدید از اماکن دارای تصرفات شهری و ۵ اخطار ایمنی ثبت شده و علاوه بر آن، ۵۷ مورد بازدید از اماکن تجاری انجام شده است.

سرپرست آتش‌نشانی کرج افزود: در بخش آموزش و تربیت بدنی طی آبان‌ماه ۱۱۵ دوره آموزشی ویژه شرکت‌ها، مدارس، فرهنگسراها، ادارات، کارورزان، دانشگاه‌ها، پدافند غیرعامل، پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن و همچنین دوره بدو استخدام آتش‌نشانی مشکین‌دشت برگزار شد که ۱۱۴۵۱ فراگیر با ۱۳۷۸ ساعت آموزش و با همکاری ۱۴۵ مربی در آن شرکت کردند.

او گفت: در همین بازه زمانی ۱۲ دوره تخصصی شامل آبرسانی در طبقات، کف و کف‌سازها، اتوبوس‌های برقی، کارگاه روان‌شناسی، گزارش‌نویسی و دوره‌های بدو استخدام برای پرسنل سازمان با حضور ۱۸۲ فراگیر و ۲۳۹ ساعت آموزش برگزار شد.

خوشگرد افزود: برگزاری مسابقات رشته‌های فوتسال، فوتبال‌دستی، تنیس روی میز، والیبال، دارت بانوان و مسابقات عملیات ورزشی انفرادی نیز از دیگر برنامه‌های این سازمان طی آبان‌ماه بود.

