شرور سابقه دار در نهاوند دستگیر شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ «محرم خوش‌روش» روز یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره ایجاد مزاحمت برای خانواده‌ها در یکی از خیابان‌های شهر نهاوند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور ماموران در محل و انجام بررسی‌های اولیه، مشخص شد که فردی شرور بر اثر یک اختلاف جزیی ترافیکی با هجوم به خودروی یک خانواده، عربده‌کشی و تهدید، موجب ایجاد رعب و وحشت برای این خانواده و سایر شهروندان حاضر در محل شده و بلافاصله متواری شده است‌.

سرپرست انتظامی شهرستان نهاوند بیان کرد: در ادامه با انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط ماموران، متهم متواری که یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار بود، شناسایی شد.

سرهنگ خوش‌روش ادامه داد: پس از هماهنگی و اخذ دستور مقام قضایی، در یک عملیات موفق این شرور سابقه‌دار دستگیر و به مقر انتظامی منتقل و به مرجع قضایی معرفی شد.

وی تاکید کرد: برخورد قاطع و مقتدرانه پلیس و دستگاه قضایی با افراد هنجارشکن که موجب سلب آسایش و آرامش خاطر شهروندان می‌شود، بدون مماشات و به صورت مستمر ادامه دارد.

