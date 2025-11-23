شرور سابقه دار در نهاوند دستگیر شد
سرپرست انتظامی نهاوند از دستگیری شرور سابقهدار در این شهرستان خبر داد و گفت: برخورد پلیس با افراد هنجارشکن بدون مماشات، قاطعانه است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ «محرم خوشروش» روز یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره ایجاد مزاحمت برای خانوادهها در یکی از خیابانهای شهر نهاوند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با حضور ماموران در محل و انجام بررسیهای اولیه، مشخص شد که فردی شرور بر اثر یک اختلاف جزیی ترافیکی با هجوم به خودروی یک خانواده، عربدهکشی و تهدید، موجب ایجاد رعب و وحشت برای این خانواده و سایر شهروندان حاضر در محل شده و بلافاصله متواری شده است.
سرپرست انتظامی شهرستان نهاوند بیان کرد: در ادامه با انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط ماموران، متهم متواری که یکی از اراذل و اوباش سابقهدار بود، شناسایی شد.
سرهنگ خوشروش ادامه داد: پس از هماهنگی و اخذ دستور مقام قضایی، در یک عملیات موفق این شرور سابقهدار دستگیر و به مقر انتظامی منتقل و به مرجع قضایی معرفی شد.
وی تاکید کرد: برخورد قاطع و مقتدرانه پلیس و دستگاه قضایی با افراد هنجارشکن که موجب سلب آسایش و آرامش خاطر شهروندان میشود، بدون مماشات و به صورت مستمر ادامه دارد.