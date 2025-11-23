خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شرور سابقه دار در نهاوند دستگیر شد

شرور سابقه دار در نهاوند دستگیر شد
کد خبر : 1717959
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست انتظامی نهاوند از دستگیری شرور سابقه‌دار در این شهرستان خبر داد و گفت: برخورد پلیس با افراد هنجارشکن بدون مماشات، قاطعانه است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس،  سرهنگ «محرم خوش‌روش» روز یکشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره ایجاد مزاحمت برای خانواده‌ها در یکی از خیابان‌های شهر نهاوند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور ماموران در محل و انجام بررسی‌های اولیه، مشخص شد که فردی شرور بر اثر یک اختلاف جزیی ترافیکی با هجوم به خودروی یک خانواده، عربده‌کشی و تهدید، موجب ایجاد رعب و وحشت برای این خانواده و سایر شهروندان حاضر در محل شده و بلافاصله متواری شده است‌.

سرپرست انتظامی شهرستان نهاوند بیان کرد: در ادامه با انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط ماموران، متهم متواری که یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار بود، شناسایی شد.

سرهنگ خوش‌روش ادامه داد: پس از هماهنگی و اخذ دستور مقام قضایی، در یک عملیات موفق این شرور سابقه‌دار دستگیر و به مقر انتظامی منتقل و به مرجع قضایی معرفی شد.

وی تاکید کرد: برخورد قاطع و مقتدرانه پلیس و دستگاه قضایی با افراد هنجارشکن که موجب سلب آسایش و آرامش خاطر شهروندان می‌شود، بدون مماشات و به صورت مستمر ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب