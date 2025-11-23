خبرگزاری کار ایران
با استقبال نیروی زمینی سپاه جنوب غرب؛

پیکر پاک یک شهید گمنام دفاع مقدس به وطن وارد شد

کد خبر : 1717903
لینک کوتاه کپی شد.

پاسداران نیروی زمینی سپاه در مرز‌های جنوب غرب کشور میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آئین استقبال از شهید گمنام در محدوده قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه در نوار مرزی جنوب غرب کشور با حضور کارکنان تیپ ۴۸ فتح برگزار شد.

این شهید بزرگوار که در عملیات کربلای ۵ به شهادت نائل آمده بود، پس از سال‌ها توسط گروه‌های تفحص در منطقه شلمچه شناسایی شد، هدف از این برنامه، تجلیل از مقام شامخ شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نیرو‌های مسلح عنوان شده است.

 

