خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس و دانشگاه‌های اصفهان سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری غیر حضوری شد

مدارس و دانشگاه‌های اصفهان سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری غیر حضوری شد
کد خبر : 1717766
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی در نواحی شش گانه شهر اصفهان و شهرستان‌های فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان به صورت غیرحضوری است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش افزود: باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تداوم شرایط سکون و پایداری مطلق جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با حضور اعضا برگزار شد و باتوجه به اینکه شرایط آلودگی هوا از روز دوشنبه تا پایان هفته تشدید خواهد شد، به منظور کاهش مواجه دانش آموزان با آلاینده ها روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، چهار و پنج آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های فوق که در محدوده طرح جامع کاهش آلاینده ها قرار دارند به صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی در مناطق یاد شده تعطیل است و مراکز فرهنگی، ورزشی و مسابقات ورزشی نیز طی این ۲ روز تعطیل خواهد بود؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش‌آموز مقطع ابتدایی هستند نیز می توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: از روز سه‌شنبه چهار آذرماه تا پایان هفته بر اساس مصوبه کارگروه، طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منزل و از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ در شهر اصفهان اجرایی می شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند نمود.

وی با اشاره به تشدید برخورد با واحدهای آلاینده، گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاکبرداری، آتش زدن بقایای گیاهی و ... ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس نیز با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی بطور جدی برخورد خواهد نمود.

شیشه فروش ادامه داد: در این کارگروه تأکید شد اداره کل محیط زیست استان همچنان نسبت به تداوم پایش روزانه و شبانه واحدهای آلاینده اقدام وبا همکاری اداره صمت در جهت کاهش فعالیت واحدهای تولیدی آلاینده در این روزها اقدام و نظارت نماید.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین با تاکید بر توزیع سوخت پاک توسط شرکت نفت در جایگاه‌های سوخت گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست بر توزیع سوخت پاک در جایگاه‌ها نظارت می‌کند؛ همچنین با توجه به شرایط آلودگی هوای ناشی از آتش زدن بقایای گیاهی مقرر شد روشن نمودن آتش در پارکها و مناطق تفریحی مثل پارک ناژوان.حاشیه زاینده رود، پارک کوهستانی صفه ممنوع و شهرداری با موارد تخلف برخورد خواهد کرد.

وی بر ضرورت همکاری عموم در کاهش سفرهای غیرضروری در مناطق پر ترافیک شهری، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و رعایت اصول خود حفاظتی در برابر آلودگی هوا تاکید و اعلام داشت: مقرر شد شهرداری‌ها نسبت به تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و پیشگیری از روشن بودن اتوبوس‌ها در محل پارکینگ‌ها نظارت نمایند.

شیشه فروش گفت: در این جلسه مقرر شد عوامل اورژانس و شبکه های بهداشت و درمان در جهت افزایش حضور تیم ها در مناطق پر ازدحام شهرها اقدام نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب