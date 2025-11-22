خبرگزاری کار ایران
به علت آلودگی هوا؛

مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز فردا تعطیل است

مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز فردا تعطیل است
با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان البرز فردا یکشنبه، مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک تعطیل اعلام شد.

به گزارش ایلنا از البرز،  لحظاتی پیش و با تشکیل کارگروه اضطراری آلودگی هوا و با توجه به تشدید شاخص‌های آلایندگی و گزارش‌های  اداره کل هواشناسی استان  درباره پایداری جو و انباشت آلاینده‌ها،  کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری البرز تشکیل شد 

بنا بر این گزارش بر اساس بررسی های دقیق صورت گرفته به اطلاع شهروندان محترم استان البرز می رساند کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک استان تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی صورت خواهد گرفت . 

همچنین انجام ورزش های هوازی در بوستان ها و مدارس و مراکز ورزشی ممنوع اعلام می شود . بر اساس همین تصمیمات از شهروندان محترم که دارای بیماری های تنفسی و قلبی هستند تقاضا می شود حتی المقدور از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

بر این اساس ، دستگاه های امدادی همانند اورژانس با استقرار در میادین اصلی شهرهای استان نسبت به ارایه خدمات احتمالی به شهروندان اقدام خواهند کرد.

