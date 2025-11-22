به دلیل آلودگی هوا؛
مدارس و دانشگاهها آذربایجان غربی تعطیل شد
به دلیل افزایش آلودگی هوا مدارس و دانشگاه های آذربایجان غربی فردا یک شنبه دوم آذر ماه تعطیل شد.
به گزارش ایلنا، براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای آذربایجانغربی و با استناد به هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا تا روز دوشنبه و تشدید آلایندههای جوی، مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه ها روز یکشنبه دوم آذرماه تعطیل شد.
همچنین شروع کار ادارات استان فردا یک شنبه با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.
با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و ورود به وضعیت «قرمز» براساس ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون هوای پاک، شهروندان از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کرده و تمامی فعالیت های ورزشی برای تمامی گروه های سنی فردا یک شنبه ممنوع است.