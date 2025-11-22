خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به دلیل آلودگی هوا؛

مدارس و دانشگاه‌ها آذربایجان غربی تعطیل شد

مدارس و دانشگاه‌ها آذربایجان غربی تعطیل شد
کد خبر : 1717733
لینک کوتاه کپی شد.

به دلیل افزایش آلودگی هوا مدارس و دانشگاه های آذربایجان غربی فردا یک شنبه دوم آذر ماه تعطیل شد.

به گزارش ایلنا، براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای آذربایجان‌غربی و با استناد به هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا تا روز دوشنبه و تشدید آلاینده‌های جوی، مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه ها روز یکشنبه دوم آذرماه تعطیل شد.

همچنین شروع کار  ادارات استان فردا یک شنبه با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و ورود به وضعیت «قرمز» براساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک، شهروندان از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کرده و تمامی فعالیت های ورزشی برای تمامی گروه های سنی فردا یک شنبه ممنوع است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب