توقیف سواری پژو پارس با 425 میلیون خلافی

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس راهور شهرستان تاکستان در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و تشدید برخورد با تخلفات رانندگی و رانندگان متخلف، یک دستگاه سواری پژو پارس را به دلیل تخلفات حادثه ساز متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی های انجام شده و استعلامات صورت گرفته مشخص شد، خودرو فوق سابقه تعداد متعددی تخلف رانندگی در سامانه ثبت تخلفات پلیس راهور را دارد، که 425 میلیون ریال خلافی در این خصوص ثبت شده است.

سرهنگ عبدی بابیان اینکه خودرو مورد نظر توقیف و به منظور سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان عامل مهمی در کاهش حوادث رانندگی بوده و بی احتیاطی در رانندگی باعث صدمه به خود و دیگران خواهد شد.

انتهای پیام/