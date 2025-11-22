خبرگزاری کار ایران
رشد ۱۵ درصدی جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان کردستان/۱۵هزار نفر در صنعت مرغداری استان اشتغال دارند

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی کردستان از افزایش ۱۵ درصدی جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان از ابتدای سال تا ۲۸ آبان خبر داد و گفت: تاکنون ۳۹ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید مادح حسامی با اشاره به افزایش تولید گوشت مرغ در استان اظهار کرد:از ابتدای سال جاری تا ۲۸ آبان ۳۹ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود:در این مدت ۸۰ هزار و ۸۶۴ تُن گوشت مرغ در استان تولید شده و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید تا پایان سال به ۱۱۵ هزار تُن برسد.

صادرات ۳۵درصد مرغ تولیدی کردستان به سایر استان ها

حسامی با بیان اینکه سرانه مصرف گوشت مرغ در استان ۳۵ کیلوگرم است، گفت:۶۵ درصد گوشت مرغ تولیدی استان نیاز مردم کردستان را تأمین می‌کند و ۳۵ درصد مازاد نیز به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به وضعیت مرغداری‌های استان اظهار داشت:در مجموع ۷۴۴ واحد مرغداری با ظرفیت ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه در دوره در استان وجود دارد که از این تعداد، ۷۲۲ واحد با ظرفیت ۱۴.۵ میلیون قطعه فعال هستند.

اشتغال ۱۵ هزار نفری در صنعت مرغداری کردستان

حسامی گفت:بیش از ۱۵ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت مرغداری استان مشغول به کار هستند.

وی دلیل اصلی غیرفعال بودن ۵۲ واحد مرغداری را مشکلات شراکتی و حقوقی عنوان کرد و افزود:تاکنون بیش از ۱۰ واحد مرغداری راکد به چرخه تولید بازگردانده شده‌اند.

