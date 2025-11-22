به گزارش خبرنگار ایلنا، علی قاسم‌پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج، در نشست خبری پس از پایان جلسه رسمی شورا با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در اصلاح فرآیندهای مدیریتی اظهار کرد: انتظار ما این است که رسانه‌ها تنها شنونده نباشند و نقدهای خود را قبل از برگزاری جلسات رسمی به شورا منتقل کنند تا در دستور بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه «سخنگوی شورا مسئول بیان رویکرد رسمی مجموعه است» افزود: من به‌عنوان سخنگو نظرات فردی اعضا را بازتاب نمی‌دهم، اما برای پاسخ‌گویی دقیق به نقدها اگر لازم باشد شخصاً تحقیق می‌کنم، از همکاران توضیح می‌گیرم و گزارش کامل به رسانه‌ها ارائه می‌دهم.

قاسم‌پور تبیین کرد: هیچ مجموعه‌ای از نقد مصون نیست و بخشی از موضوعاتی که رسانه‌ها مطرح می‌کنند ممکن است از نگاه برخی اعضا دور مانده باشد؛ از این‌رو بازخورد رسانه‌ها می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را اصلاح و سیاست‌گذاری را دقیق‌تر کند.

وی اظهار داشت: در مواردی که موضوعات تخصصی به اعضای دیگر مرتبط باشد، شورا آمادگی دارد آن عضو را برای ارائه توضیحات تکمیلی و پاسخ مستقیم به رسانه‌ها در جایگاه سخنگویی قرار دهد.

سخنگوی شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه هدف مشترک شورا، شهرداری و رسانه‌ها «بهبود کیفیت تصمیمات به نفع شهروندان» است، تصریح کرد: نقدهای حرفه‌ای و مستند رسانه‌ها می‌تواند مسیر را شفاف‌تر، تصمیم‌سازی را دقیق‌تر و اعتماد عمومی را تقویت کند.

