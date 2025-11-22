خبرگزاری کار ایران
مدیر جهاد کشاورزی قزوین خبر داد؛

آزادسازی 35 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی رشتقون

کد خبر : 1717486
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین، از تخریب و قلع‌وقمع 28 بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای رشتقون از توابع بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه با اعلام این خبر گفت: با اجرای این عملیات بیش از 35 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این منطقه از تغییر کاربری غیرقانونی آزادسازی شد.

وی اضافه کرد: این اقدام در چارچوب اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با هدف پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفت. عملیات تخریب با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت اراضی کشاورزی، امور اراضی شهرستان قزوین و عوامل راهداری انجام شد.
 

انتهای پیام/
