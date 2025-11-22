سخنگوی مرکز اورژانس گیلان:
آتشسوزی در واجارگاه جان یک زن را گرفت
سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: حریق یک واحد مسکونی در منطقه واجارگاه - چایجان صبح امروز یک زن ۷۹ ساله را به کام مرگ کشاند.
به گزارش ایلنا از رشت، علیرضا پورسان در گفتگو با رسانه ها بیان داشت: ساعت ۹:۴۹ صبح امروز گزارش یک حادثه حریق در واحد مسکونی به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گیلان رسید و ما بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه واجارگاه به محل اعزام کردیم.
وی افزود: متأسفانه در این حادثه، یک زن ۷۹ ساله به دلیل شدت سوختگی در همان صحنه جان خود را از دست داد. تیم اعزامی پس از تأیید فوت، موضوع را جهت رسیدگیهای قانونی و کارشناسی به مراجع ذیصلاح اعلام کرد.
پورسان همچنین تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی در واحدهای مسکونی، بهویژه هنگام استفاده از وسایل گرمایشی و آشپزی، حیاتی است و شهروندان باید در مواجهه با حوادث مشابه فوراً با اورژانس تماس بگیرند.