خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان:

آتش‌سوزی در واجارگاه جان یک زن را گرفت

آتش‌سوزی در واجارگاه جان یک زن را گرفت
کد خبر : 1717482
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: حریق یک واحد مسکونی در منطقه واجارگاه - چایجان صبح امروز یک زن ۷۹ ساله را به کام مرگ کشاند.

به گزارش ایلنا از رشت، علیرضا پورسان در گفتگو با   رسانه ها بیان داشت: ساعت ۹:۴۹ صبح امروز گزارش یک حادثه حریق در واحد مسکونی به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گیلان رسید و ما بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه واجارگاه به محل اعزام کردیم.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه، یک زن ۷۹ ساله به دلیل شدت سوختگی در همان صحنه جان خود را از دست داد. تیم اعزامی پس از تأیید فوت، موضوع را جهت رسیدگی‌های قانونی و کارشناسی به مراجع ذی‌صلاح اعلام کرد.

پورسان همچنین تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی در واحدهای مسکونی، به‌ویژه هنگام استفاده از وسایل گرمایشی و آشپزی، حیاتی است و شهروندان باید در مواجهه با حوادث مشابه فوراً با اورژانس تماس بگیرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب