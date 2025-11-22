قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز شنبه اول آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه اول آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان و هر دلار ۱۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان و هر یورو ۱۳۰هزار و ۵۰۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.