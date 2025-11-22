قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز شنبه اول آذر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه اول آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان و هر دلار ۱۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان و هر یورو ۱۳۰هزار و ۵۰۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

