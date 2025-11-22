خبرگزاری کار ایران
بیش از ۴۴ هکتار از اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی چهارمحال و بختیاری تعیین‌ تکلیف شد

بیش از ۴۴ هکتار از اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی چهارمحال و بختیاری تعیین‌ تکلیف شد
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس آرای صادره از سوی کارگروه تعیین‌تکلیف قراردادهای اراضی راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بیش از ۴۴ هکتار از اراضی راکد در ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی تعیین تکلیف شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید غفاری امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: از اواسط مردادماه سال جاری تاکنون ۸ جلسه کارگروه مذکور برگزار و پرونده ۹۰ طرح راکد در ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی با حضور طرفین قرارداد مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع ۹۰ قرارداد راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مطرح‌شده، قرارداد ۹ متقاضی فسخ و برای ۴۳ متقاضی نیز رأی اعطای مهلت صادر شد. سایر قراردادهای مطرح‌شده مشمول تمدید وقت و خروج از دستور شدند.

غفاری افزود: بر اساس آرای صادره از سوی کارگروه تعیین‌تکلیف قراردادهای اراضی راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بیش از ۴۴ هکتار از اراضی راکد تعیین تکلیف شدند.

