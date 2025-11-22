به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری در جلسه جامعه روحانیت شیراز با اشاره به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در مناطق اطراف حرم‌های مطهر، خواستار برخورد جدی با مفاسد و تبدیل خانه‌های رهاشده و میراثی به مراکز فرهنگی شد.

وی همچنین از همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استان در مقابله با مهاجرین غیرمجاز و مفاسد منطقه قدردانی کرد.

طاهری با اشاره به مصوبه شورای تأمین استان مبنی بر ممنوعیت حضور مهاجرین در مناطق اطراف حرم‌های مطهر، گفت: با وجود دستور صریح شورای تأمین، متأسفانه همچنان شاهد حضور برخی مهاجرین در این مناطق هستیم. البته از مجموعه اطلاعاتی استان، بابت پیگیری‌های دقیق و جلوگیری از گسترش این حضور تشکر می‌کنم.

وی افزود: در یکی از موارد، خانه‌ای که سال‌ها محل انواع مفاسد بود، با همکاری نهادهای امنیتی شناسایی و مسدود شد. این خانه در فاصله ای نزدیک از حرم مطهر قرار داشت و حتی مسیر دسترسی مستقیم به حرم ایجاد کرده بودند. خوشبختانه با اقدام قاطع، این مسیر بسته و خانه کاملاً مسدود شد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با انتقاد از وضعیت برخی خانه‌های قدیمی اطراف حرم‌ها که تحت عنوان میراث فرهنگی رها شده‌اند، اظهار داشت: ما نمی‌گوییم این خانه‌ها میراثی نیستند، اما اگر قرار است حفظ شوند، باید به مراکز فرهنگی تبدیل شوند تا از بروز مفاسد جلوگیری شود.

وی خطاب به مسئولان میراث فرهنگی استان، گفت: تقاضای ما و مجموعه حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) این است که این خانه‌ها را به پایگاه‌های فرهنگی تبدیل کنید؛ این اقدام هم به حفظ میراث کمک می‌کند و هم مانع گسترش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری با ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان برخی مناطق اطراف حرم‌ها، تصریح کرد: اگر بخواهم همه درد دل‌هایی را که از این مناطق داریم بیان کنم، واقعاً قلب انسان به درد می‌آید. ما خودمان هم از این وضعیت زجر می‌کشیم و امیدواریم مسئولان با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز همچنین با گرامیداشت هفته بسیج، نقش این نهاد مردمی را در دفاع مقدس و سایر عرصه‌ها بی‌بدیل دانست و گفت: بسیج با فداکاری و حضور جهادگونه خود، کشور را بیمه کرد و دشمنان اسلام را ناامید ساخت، این تفکر بسیجی بود که در طول تاریخ، از دوران ائمه اطهار (ع) تا انقلاب اسلامی، مکتب تشیع را زنده نگه داشت.

طاهری به قطعنامه اخیر آمریکا و تروئیکای اروپایی علیه ایران اشاره کرد و گفت: این قطعنامه‌ها در تلاش‌اند ایران را به همکاری‌هایی خلاف خواست ملت وادار کنند، اما دلیل کاهش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، افشای اسرار کشور توسط این نهاد و انتقال آن به رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی در جنگ ١٢روزه افزود: اولین مکانی که توسط اسرائیل بمباران شد، کارخانه‌ای مرتبط با تولید سوخت صفحه‌ای برای راکتور تهران بود؛ راکتوری که صرفاً برای تولید داروهای بیماران سرطانی فعالیت می‌کرد این نشان می‌دهد هدف دشمن، مقابله با سلاح نبود بلکه سلامت مردم بود.

دبیر جامعه روحانیت شیراز، با انتقاد شدید از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار موضع‌گیری قاطع مسئولان جمهوری اسلامی در برابر اقدامات مغایر با منافع ملی شد.

طاهری با اشاره به حمایت مردمی از نظام در شرایط سخت، اظهار داشت: با وجود فشارهای اقتصادی و نارضایتی برخی اقشار، مردم در جنگ دوازده‌روزه نشان دادند که همچنان پشت نظام ایستاده‌اند. آنان می‌دانند که دشمن به‌دنبال خاموش کردن صدای ملت ایران است، اما ملت ایستاده است و خواهد ایستاد.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب با صلابت در برابر دشمنان ایستاده‌اند، مسئولان کشور نیز باید با همان روحیه انقلابی عمل کنند. هرگونه کوتاهی در این مسیر، خیانت به خون شهدا، امام، رهبری و مردم است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به نقش ائمه جمعه در انتقال مطالبات مردمی، گفت: ائمه جمعه نمایندگان رهبری در مناطق مختلف هستند و باید در خطبه‌های خود به همه ابعاد فرمایشات رهبری، از جمله مسائل معیشتی، تورم و انحصار واردات برخی اقلام، توجه کنند، اگر دغدغه‌های واقعی مردم در خطبه‌ها بازتاب یابد، هم اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و هم موجب جذب بیشتر مردم به نماز جمعه می‌شود.

طاهری با اشاره به وضعیت حجاب در برخی ادارات دولتی، اظهار داشت: متأسفانه در برخی مراکز دولتی و بانک‌ها، حجاب به‌درستی رعایت نمی‌شود. این مراکز مستقیماً زیر نظر دولت هستند و باید حداقل‌های حجاب در آن‌ها رعایت شود.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به نارضایتی مردم از سگ‌گردانی در اماکن عمومی و آپارتمان‌ها، گفت: صدای سگ در برخی آپارتمان‌ها آسایش ساکنان را سلب کرده است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، ورود سگ به آپارتمان‌ها ممنوع است. چرا در کشور ما چنین نظمی وجود ندارد؟

وی از دادستان استان خواست تا با جدیت به این موضوع رسیدگی کند و افزود: سگ‌گردانی در خیابان‌ها و خودروها بی‌احترامی به اکثریت جامعه است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

