دستگیری باند حفاران غیرمجاز در پوشش زنبوردار در شهرستان صحنه

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سعید بروشان با بیان اینکه از چند مدت پیش فعالیت‌های یک باند حفاران غیرمجاز در نزدیکی یکی از محوطه‌های باستانی صحنه مورد رصد قرار گرفت، اظهار کرد: اعضاء این باند در پوشش زنبوردار تحرکاتی را در اطراف محوطه باستانی دره مران صحنه داشتند.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده با دادستان شهرستان و همکاری نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان و فرماندهی یگان حفاظت استان، در یک عملیات غافلگیرانه اعضاء این باند را حین حفاری غیرمجاز دستگیر کردیم.

بروشان اضافه کرد: از اعضاء این باند سه نفر دستگیر شدند و مقداری مواد منفجره نیز از آنها کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: این افراد با استفاده از مواد منفجره بخش‌هایی از محدوده کوه را تخریب کرده بودند که خوشبختانه جزو عرصه و حریم محوطه باستانی دره مران نبود.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان صحنه اضافه کرد: محوطه باستانی دره مران صحنه تخریب نشده و حفاران غیرمجاز فرصت آسیب به آن را پیدا نکردند.

به گفته این مسئول، افراد دستگیر شده، هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند.

