مدارس مقطع ابتدایی در ارومیه تعطیل شد

به گزارش ایلنا، براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای آذربایجان غربی و با توجه به داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در شهرستان ارومیه طی ۲۴ ساعت گذشته، کیفیت هوا برای گروه‌های حساس در وضعیت "ناسالم" قرار گرفته است.

با توجه به پایداری شرایط جوی، روز شنبه ۱ آذرماه، آموزش حضوری در مقاطع مهدکودک، پیش‌دبستانی و ابتدایی در تمامی مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی این شهرستان، در هر دو شیفت صبح و بعدازظهر تعطیل بوده و آموزش به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

همچنین به شهروندان ارومیه توصیه می‌شود از تردد غیرضروری گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی و از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز برای این افراد پرهیز شود.

انتهای پیام/