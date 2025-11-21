خبرگزاری کار ایران
بندرعباس میزبان شایسته مسابقات موی تای هرمزگان

مسئول انجمن موی تای هرمزگان با قدردانی از میزبانی شایسته بندرعباس گفت:مسابقات قهرمانی موی تای استان در بخش آقایان و بانوان در رده های سنی نونهالان، نوجوانان ،جوانان و بزرگسالان به میزبانی باشگاه تختی بندرعباس در تاریخ ۲۳ ابان ماه برگزار شد.

به  گزارش ایلنا از بندرعباس،  میثم کمالی مسئول انجمن موی تای هرمزگان با قدردانی از میزبانی شایسته بندرعباس گفت:مسابقات قهرمانی موی تای استان در بخش آقایان و بانوان در رده های سنی نونهالان، نوجوانان ،جوانان و بزرگسالان به میزبانی باشگاه تختی بندرعباس در تاریخ ۲۳ ابان ماه برگزار شد .

مسئول انجمن موی تای هرمزگان افزود :در این دوره از تیم هایی از شهرستانهای بندرعباس ،رودان ، میناب ، قشم و بندرلنگه حضور داشتند.

کمالی با اشاره به تعداد فایتر های شرکت کننده ،اضافه کرد : در بخش آقایان در رده های سنی اعلام شده ، ۷۰ نفر و در بخش بانوان ۴۰ نفر شرکت داشتند .

وی با اعلام نتایج بدست آمده ،گفت :در بخش آقایان شهرستان بندرلنگه در جایگاه اول استان قرار گرفت و شهرستانهای میناب و بندرعباس در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند .دربخش بانوان هم شهرستان میناب در صدر قرار گرفت و بندرعباس و قشم به ترتیب دوم و سوم شدند .

از نکات قابل توجه این دوره از مسابقات به حضورشعبانی به عنوان مربی تیم رودان و رضا شعبانی فرزند وی به عنوان فایتر که موفق به کسب مقام اول شد و همچنین یوسف اندام سرپرست تیم اروند و فرزندش حنظله اندام فرزند وی که به مقام قهرمانی رسید ،اشاره کرد.

گفتنی است مسابقات استانی بعدی موی تای به میزبانی شهرستان رودان برگزار می‌گردد و تاریخ دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

