بندرعباس میزبان شایسته مسابقات موی تای هرمزگان

به گزارش ایلنا از بندرعباس، میثم کمالی مسئول انجمن موی تای هرمزگان با قدردانی از میزبانی شایسته بندرعباس گفت:مسابقات قهرمانی موی تای استان در بخش آقایان و بانوان در رده های سنی نونهالان، نوجوانان ،جوانان و بزرگسالان به میزبانی باشگاه تختی بندرعباس در تاریخ ۲۳ ابان ماه برگزار شد .

مسئول انجمن موی تای هرمزگان افزود :در این دوره از تیم هایی از شهرستانهای بندرعباس ،رودان ، میناب ، قشم و بندرلنگه حضور داشتند.

کمالی با اشاره به تعداد فایتر های شرکت کننده ،اضافه کرد : در بخش آقایان در رده های سنی اعلام شده ، ۷۰ نفر و در بخش بانوان ۴۰ نفر شرکت داشتند .

وی با اعلام نتایج بدست آمده ،گفت :در بخش آقایان شهرستان بندرلنگه در جایگاه اول استان قرار گرفت و شهرستانهای میناب و بندرعباس در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند .دربخش بانوان هم شهرستان میناب در صدر قرار گرفت و بندرعباس و قشم به ترتیب دوم و سوم شدند .

از نکات قابل توجه این دوره از مسابقات به حضورشعبانی به عنوان مربی تیم رودان و رضا شعبانی فرزند وی به عنوان فایتر که موفق به کسب مقام اول شد و همچنین یوسف اندام سرپرست تیم اروند و فرزندش حنظله اندام فرزند وی که به مقام قهرمانی رسید ،اشاره کرد.

گفتنی است مسابقات استانی بعدی موی تای به میزبانی شهرستان رودان برگزار می‌گردد و تاریخ دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/