فرمانده کل مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در گرگان:

امنیت مرزهای کشور در وضعیت مطلوب قرار دارد

کد خبر : 1717121
فرمانده کل مرزبانی جمهوری اسلامی ایران گفت: امنیت مرزهای کشور در وضعیت مطلوب قرار دارد و مرزهای کشور به فناوری‌های نوین تجهیز شده اند.

به گزارش ایلنای گلستان؛ سردار احمدعلی گودرزی گفت: امنیت مرزهای کشور در وضعیت مطلوب قرار دارد. مقابله با قاچاق کالا به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مرزبانی است. از ابتدای سال تا کنون بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان کالای قاچاق توسط مرزبانی کشف شده است. 

فرمانده مرزبانی فراجا همچنین با خانواده شهید اهل سنت مدافع امنیت امیرحسین دوگونچی دیدار کرد. 

امروز با حضور فرمانده کل مرزبانی جمهوری اسلامی ایران ساختمان جدید گروهان مرزی اینچه برون به بهره برداری رسید. این ساختمان با زیربنای ۷۸۶ متر و با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان بنا شده است و ۴۲ روستا با جمعیت ۳۵ هزار نفر را پوشش می‌دهد.

درب ضد حریق امیردرب