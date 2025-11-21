به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی در جلسه ستاد انتخابات استان، اظهار داشت: ویژگی ممتاز انسان در میان مخلوقات، قدرت انتخاب آگاهانه است و ما باید انتخاباتی را برگزار کنیم که اگر خود نیز در جایگاه داوطلب بودیم، آن را عادلانه و شایسته می‌دانستیم.

وی افزود: هر فردی که با رأی مردم به مسئولیتی دست یافته، باید مورد احترام قرار گیرد و ما با همراهی و حمایت همه گروه‌ها، انتخاباتی در شأن مردم، نظام و دولت برگزار خواهیم کرد؛ انتخاباتی که مایه سرافرازی و اعتماد عمومی باشد.

کراماتی با اشاره به جایگاه ویژه شیراز به‌عنوان ویترین استان فارس، خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانون‌مند و مشارکت‌محور در این کلان‌شهر به‌کار خواهیم گرفت.

فرماندار شیراز حضور میدانی معاون سیاسی استانداری و رئیس ستاد انتخابات استان به‌ همراه سایر اعضا ستاد انتخابات استان را در این جلسه را اقدامی ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد که این رویکرد، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مؤثرتر در مسیر برگزاری انتخاباتی موفق باشد.

انتهای پیام/