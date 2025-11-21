دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان:
اجرای قانون کار باعث امنیت، آرامش و آسایش کارگران می شود
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت: اجرای قانون کار باعث امنیت، آرامش و آسایش کارگران خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حسن موسیوند در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار که با حضور مدیرکل تامین اجتماعی، مدیر درمان تامین اجتماعی، معاون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و حمعی از کارگران و اعضای شورای اسلامی کار استان در محل سالن اجتماعات خانه کارگر لرستان برگزار شد، اظهار کرد: جامعه کارگری خواستار اجرای دقیق قانون کار است.
وی افزود: افزایش دستمزد سالجاری طبق قانون اتفاق افتاد اما متاسفانه تورم افسارگسیخته سبب شد که این افزایش در سفره کارگران دیده نشود.
دبیراجرایی خانه کارگر لرستان گفت: عمده مشکلات کارگران معیشت، درمان، امنیت شغلی است که دولتمردان باید تدبیری بیندیشند تورم مهار شود.
موسیوند خاطر نشان کرد: قانون الزام (درمان رایگان) باید اجرا شود وقراردادهای موقت ملغی گردد تا کارگران دغدغه امنیت شعلی، معیشت و درمان نداشته باشند.
وی بر لزوم امنیت شغلی کارگر تاکید کرد و افزود: اگر امنیت شغلی کارگر تامین شود، نیروی کار به فکر بالا بردن بهرهوری و افزایش تولید خواهد بود و این یک نیاز اصلی و اساسی برای این قشر زحمتکش است که باید توسط مسئولین ایجاد شود.