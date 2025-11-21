خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان:

اجرای قانون کار باعث امنیت، آرامش و آسایش کارگران می شود

اجرای قانون کار باعث امنیت، آرامش و آسایش کارگران می شود
کد خبر : 1717109
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت: اجرای قانون کار باعث امنیت، آرامش و آسایش کارگران خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حسن موسیوند در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار که با حضور مدیرکل تامین اجتماعی، مدیر درمان تامین اجتماعی، معاون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و حمعی از کارگران و اعضای شورای اسلامی کار استان در محل سالن اجتماعات خانه کارگر لرستان برگزار شد، اظهار کرد: جامعه کارگری خواستار اجرای دقیق قانون کار است. 

وی افزود: افزایش دستمزد سالجاری طبق قانون اتفاق افتاد اما متاسفانه تورم افسارگسیخته سبب شد که این افزایش در سفره کارگران دیده نشود.

دبیراجرایی خانه کارگر لرستان گفت: عمده مشکلات کارگران معیشت، درمان، امنیت شغلی است که دولتمردان باید تدبیری بیندیشند تورم مهار شود.

موسیوند خاطر نشان کرد: قانون الزام (درمان رایگان) باید اجرا شود وقراردادهای موقت ملغی گردد تا کارگران دغدغه امنیت شعلی، معیشت و درمان نداشته باشند. 

وی بر لزوم امنیت شغلی کارگر تاکید کرد و افزود: اگر امنیت شغلی کارگر تامین شود، نیروی کار به فکر بالا بردن بهره‌وری و افزایش تولید خواهد بود و این یک نیاز اصلی و اساسی برای این قشر زحمتکش است که باید توسط مسئولین ایجاد شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب