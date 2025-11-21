فرمانده انتظامی شهرستان ایوان:
ضاربان تیراندازی در زرنه شناسایی شدهاند / راننده خودرو با سلاح جنگی مجروح و فوت کرد
فرمانده انتظامی شهرستان ایوان از شناسایی عوامل تیراندازی شب گذشته در بخش زرنه شهرستان ایوان خبر داد و گفت: تیمهای انتظامی و تخصصی با جدیت در حال پیگیری موضوع و اقدامات لازم برای دستگیری ضاربان هستند.
به گزارش ایلنا از ایلام، سرهنگ هادی گندمی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای بخش زرنه، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی سواری که از شهرستانهای همجوار وارد بخش زرنه شده بود، به دلایل نامعلومی توسط سرنشینان دو خودروی دیگر مورد تعقیب قرار گرفته و در ادامه از سوی افراد ناشناس هدف تیراندازی قرار میگیرد.
سرهنگ گندمی ادامه داد: در جریان این تعقیب، خودرو مذکور با یک عابر پیاده برخورد کرده که فرد یادشده مجروح و به مرکز درمانی منتقل شده است.
این مقام انتظامی اظهار کرد: در ادامه تیراندازی، خودروی موردنظر واژگون شده و راننده آن بهوسیله سلاح جنگی از ناحیه گردن مورد اصابت قرار گرفته و پس از انتقال به درمانگاه، متأسفانه به دلیل شدت جراحات فوت کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان ایوان تصریح کرد: بلافاصله تیمهای تخصصی پلیس در محل حادثه حاضر و بررسیهای گسترده میدانی و اطلاعاتی آغاز شد که در نتیجه، ضاربان این حادثه شناسایی شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه موضوع با حساسیت ویژه در حال پیگیری است، افزود: تلاش برای دستگیری عوامل دخیل در این تیراندازی آغاز شده و نتیجه تحقیقات تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
سرهنگ گندمی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با هیچگونه رفتار مجرمانه و مخل امنیت عمومی مماشات نمیکند و با اقتدار کامل با عاملان اینگونه حوادث برخورد خواهد کرد.