خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان:

ضاربان تیراندازی در زرنه شناسایی شده‌اند / راننده خودرو با سلاح جنگی مجروح و فوت کرد

ضاربان تیراندازی در زرنه شناسایی شده‌اند / راننده خودرو با سلاح جنگی مجروح و فوت کرد
کد خبر : 1717076
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان از شناسایی عوامل تیراندازی شب گذشته در بخش زرنه شهرستان ایوان خبر داد و گفت: تیم‌های انتظامی و تخصصی با جدیت در حال پیگیری موضوع و اقدامات لازم برای دستگیری ضاربان هستند.

به گزارش ایلنا  از ایلام، سرهنگ  هادی گندمی  در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای بخش زرنه، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی سواری که از شهرستان‌های همجوار وارد بخش زرنه شده بود، به دلایل نامعلومی توسط سرنشینان دو خودروی دیگر مورد تعقیب قرار گرفته و در ادامه از سوی افراد ناشناس هدف تیراندازی قرار می‌گیرد.

سرهنگ گندمی ادامه داد: در جریان این تعقیب، خودرو مذکور با یک عابر پیاده برخورد کرده که فرد یادشده مجروح و به مرکز درمانی منتقل شده است.

این مقام انتظامی اظهار کرد: در ادامه تیراندازی، خودروی موردنظر واژگون شده و راننده آن به‌وسیله سلاح جنگی از ناحیه گردن مورد اصابت قرار گرفته و پس از انتقال به درمانگاه، متأسفانه به دلیل شدت جراحات فوت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان تصریح کرد: بلافاصله تیم‌های تخصصی پلیس در محل حادثه حاضر و بررسی‌های گسترده میدانی و اطلاعاتی آغاز شد که در نتیجه، ضاربان این حادثه شناسایی شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه موضوع با حساسیت ویژه در حال پیگیری است، افزود: تلاش برای دستگیری عوامل دخیل در این تیراندازی آغاز شده و نتیجه تحقیقات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سرهنگ گندمی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با هیچ‌گونه رفتار مجرمانه و مخل امنیت عمومی مماشات نمی‌کند و با اقتدار کامل با عاملان این‌گونه حوادث برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب