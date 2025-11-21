به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب در تشریح جزئیات این عملیات اعلام کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری عاملان این پرونده در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با انجام تحقیقات میدانی، پایش اطلاعاتی و پیگیری مستمر سرنخ‌ها و تصاویر موجود، ۲ تن از سارقان مرتبط با این پرونده شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی ضربتی در محل اختفای آنان بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان همچنین تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای متهمان، حدود ۵۰۰ کیلوگرم سیم و کابل برق مسروقه، یک دستگاه موتورسیکلت به همراه سایر اموال سرقتی کشف و ضبط شد.

پهلوانی نسب گفت: متهمان بازداشت‌شده در مرحله تحقیقات مقدماتی به ارتکاب بیش از ۲۰ فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان اعتراف کردند و پرونده آنان پس از تکمیل، برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

