فرمانده انتظامی گرگان:
دستگیری سارقان حرفهای کابل برق در گرگان/ کشف ۵۰۰ کیلو کابل مسروقه
فرمانده انتظامی شهر گرگان گفت: سارقان حرفهای کابل برق در گرگان دستگیر شدند و ۵۰۰ کیلو کابل مسروقه کشف شد. متهمان بازداشتشده در مرحله تحقیقات مقدماتی به ارتکاب بیش از ۲۰ فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان اعتراف کردند.
به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب در تشریح جزئیات این عملیات اعلام کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری عاملان این پرونده در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: با انجام تحقیقات میدانی، پایش اطلاعاتی و پیگیری مستمر سرنخها و تصاویر موجود، ۲ تن از سارقان مرتبط با این پرونده شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی ضربتی در محل اختفای آنان بازداشت شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان همچنین تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای متهمان، حدود ۵۰۰ کیلوگرم سیم و کابل برق مسروقه، یک دستگاه موتورسیکلت به همراه سایر اموال سرقتی کشف و ضبط شد.
پهلوانی نسب گفت: متهمان بازداشتشده در مرحله تحقیقات مقدماتی به ارتکاب بیش از ۲۰ فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان اعتراف کردند و پرونده آنان پس از تکمیل، برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.