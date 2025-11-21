وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۶ شهر در استان خوزستان در وضعیت قرمز و ۸ شهر دیگر در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار دارند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۱ امروز، جمعه ۳۰ آبان ماه در هویزه روی عدد ۱۹۵، اهواز ۱۶۸، کارون ۱۵۹، بهبهان ۱۵۸، شوشتر و ماهشهر ۱۵۴ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروههای سنی است.
در این زمان آغاجاری با ۱۳۰، خرمشهر ۱۱۸، ملاثانی و اندیکا ۱۱۷، آبادان ۱۰۹، اندیمشک ۱۰۶، امیدیه ۱۰۳ و دزفول ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفتند.
دادههای این سامانه نشان میدهد که باغملک، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان شهرهای با وضعیت قابل قبول و ایذه و دهدز شهرهای با هوای پاک استان خوزستان هستند.