پلیس فتا چهارمحال و بختیاری درباره کلاهبرداری جدید از فروشندگان طلا در سایتهای واسط هشدار داد
رئیس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری از شیوه جدید کلاهبردانی سایبری علیه فروشندگان طلا در پلتفرمهای واسط مانند «دیوار» خبر داد و هشدار داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ بشیر اشراقی اظهارداشت: کلاهبرداران با جعل هویت و معرفی خود به عنوان خریداران واقعی، فروشندگان طلا را در این سایتها فریب میدهند.
وی افزود: این افراد با استفاده از روشهای «فیشینگ» و واریز وجه جعلی از حساب اشخاص ثالث، پرداختی را میکنند تا فروشنده تصور کند مبلغ دریافت شده است سپس با اعزام فردی برای دریافت طلا، کالا را تحویل گرفته و ناپدید میشوند.
رئیس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: نتیجه این کلاهبرداری، مسدود شدن حساب بانکی فروشنده به دلیل شکایت صاحب حساب قربانی فیشینگ است، در حالی که فروشنده هیچ آگاهی از عملیات مجرمانه ندارد. این موضوع علاوه بر خسارت مالی، پیامدهای روانی و اجتماعی برای قربانی به دنبال دارد.
سرهنگ اشراقی خرید و فروش طلا در پلتفرمهای واسط را بدون احراز هویت خریدار و صحت تراکنشهای مالی، یکی از پرخطرترین بسترهای کلاهبرداری اینترنتی خواند و تاکید کرد: مطمئنترین روش، انجام معامله به صورت حضوری در طلافروشیهای معتبر است.
وی از شهروندان خواست با رعایت اصول امنیتی، از معامله با افراد ناشناس و روشهای پرداخت مشکوک خودداری کرده و موارد مشکوک را به سامانه پلیس فتا گزارش دهند.