کشف ۵۶۰ سیم کارت و کارت بانکی از یک کلاهبردار در اصفهان

رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: متهمی که با طراحی لینک جعلی اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی یک شهروند کرده بود دستگیر و در بازرسی از منزل وی ۵۶۰ سیم‌کارت و کارت‌بانکی متعلق به افراد مختلف کشف شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، نعمت‌الله طاهرپور، رئیس پلیس فتا استان اصفهان اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی‌اش، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

وی گفت: بررسی‌های فنی نشان داد که مال‌باخته پس از دریافت لینک جعلی با عنوان ثبت‌نام وام در یکی از شبکه‌های اجتماعی و واردکردن اطلاعات بانکی‌اش متوجه سرقت مبلغ مذکور از حساب بانکی خود شده است.

طاهرپور افزود: با انجام اقدامات تخصصی، یک متهم که دارای سوابق متعدد در زمینه کلاهبرداری‌های اینترنتی بود شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به اینکه در بازرسی از محل سکونت متهم، تعداد 240 سیم‌کارت و 320 کارت‌بانکی متعلق به افراد مختلف کشف شد، تصریح کرد: مبالغ سرقت شده از مال‌باخته به  وی عودت و متهم با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی و سپس روانه زندان شد.

وی بر اهمیت هوشیاری کاربران در مواجهه با لینک‌های ناشناس و تبلیغات فریبنده در فضای مجازی تأکید واز شهروندان خواست به‌هیچ‌عنوان اطلاعات بانکی خود را در صفحات مشکوک وارد نکنند و در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را سریعاً از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir  و یا شماره تماس 096380 گزارش دهند.

