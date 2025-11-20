به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مسعود پزشکیان عصر امروز در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی این استان گفت: بپذیریم همه کسانی که در این آب و خاک زندگی می کنند، دلشان با این کشور و سرزمین است، سلایق هم را بپذیریم و به آن احترام بگذاریم، در جنگ 12 روزه دیدیم همان کسانی که به آنها بدی کرده و یا گاهی اوقات بی احترامی کرده بودیم، چه در داخل و یا خارج از کشور، پای دفاع از ایران آمدند و علیه اسرائیل و آمریکا نامه دادند و محکوم کردند.

پزشکیان با بیان اینکه دعوا زمانی شروع می شود که اطلاعات درست نداریم و همه قصه را نمی دانیم، افزود: مشکل این است که نگاه هایمان یکی نیست و هر کسی گوشه ای از داستان را می بیند و بر اساس آنچه که می بیند، قضاوت می کند. بهتر است که با مسائل دوگانه برخورد نکنیم و نگوییم آنچه ما می‌گوییم حق و آنچه دیگران می گویند باطل است.

رییس جمهور افزود: آنچه برای من اهمیت دارد این است که برای دستیابی به هدف در چارچوب قانون عمل کنیم و نگاه چپ و راستی نداشته باشیم. برای من فرقی نمی‌کند که چه کسی می‌خواهد این کار را انجام دهد. او باید تجربه، مهارت و علم بیشتری داشته باشد.

پزشکیان با بیان این که باید براساس تجربه، علم و سابقه درمورد عملکرد هر کسی به او نمره بدهیم،گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در کشور این بوده که سعی نکرده ایم امانت را به دست امانت‌دار آن بدهیم. به جناح، دسته، گروه یا حزب داده‌ایم و وقتی مشکلی ایجاد می شود، به دنبال تغییر مدیران هستیم. پشت تریبون ها می‌گویند مشکل مدیریت است اما پرسیده نمی شود کسانی که منصوب کردید آیا مدیر بودند؟ کجا دوره دیده بودند؟ چه سابقه‌ مدیریتی داشتند؟ چه اقدامی انجام دادند که این مدیر را برداشتید و آن مدیر را گذاشتید؟.

رئیس جمهور با بیان اینکه مشکلاتی که داریم، نتیجه رفتارهایی است که با هم داشته ایم، گفت: من اصلاً ادعا ندارم که بی‌نقص هستم و قبول ندارم که تصور کنند ما همه کارها را درست انجام داده‌ایم. حتماً اشکالاتی وجود دارد که برادران و خواهران ما مطرح می‌کنند. اما تغییر در رفتارها زمان‌بر است و اصلاح امور واقعاً نیاز به وقت دارد. باید اجازه دهیم زمان بگذرد تا بتوانیم چیزی را تغییر دهیم. این که همه چیز را عوض کنم و هیچ اشتباهی در کار من وجود ندارد این غیر ممکن است شما نباید انتظار داشته باشید که من می توانم همه کارها را انجام دهم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه باید بپذیریم نقص وجود دارد و برای حل مسئله و مشکل تلاش کنیم ، گفت: هیچکس جز خود را نباید ملامت کنیم، تقصیر را به گردن دیگری نیاندازیم، تمام دعواها، دعوای نفس است.

وی با بیان اینکه هر کسی بتواند مشکل را حل کند دستش را می بوسیم، گفت: علت تورم در جامعه ما دولت بزرگ و بودجه با کسری است. بودجه با کسری تحویل مجلس می دهیم، مجلس هم به آن کسری اضافه می کند، مشکلات بخاطر همین است.

پزشکیان گفت: هفت هزار همت پروژه در کشور داریم که کلنگ زنی شده اما برای تکمیل آن اعتبار و منابع نداریم. ما می خواهیم به مردم کمک کنیم و به فکر پست و شهرت نیستیم، من در یک دوره نماینده مجلس بودم ، مردم به من رای دادند و بار مسئولیت من را سنگین کردند، از بار زیاد مشکلات خوابم نمی برد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه انسان اشتباه می کند؛ اما گاهی این اشتباه از روی عمد است و گاهی هم از روی ناآگاهی است، افزود: باید برای حل مشکل اقدام و تلاش کنیم و فقط دنبال مقصر نباشیم؛ در پزشکی هم دنبال مشکل می گردند که چه اتفاقی افتاد که مریض فوت کرد، دنبال مقصر نیستند.

پزشکیان با بیان این که ما در مدیریت نیز دنبال مقصر می گردیم و دنبال حل مشکل نیستیم گفت: به جای اینکه مشکل را حل کنیم، مدیر و مسئول را عوض می کنیم, 47 سال است که افراد را تغییر می دهیم و هنوز مشکل حل نشده است. اگر قرار بود با تغییر افراد، مشکل حل شود که تا الان باید حل می شد. باید با هم گفت و گو کنیم و جسارت پذیرش اشتباه داشته باشیم .

رییس جمهور افزود: عیب خود را بپذیریم و عیب ها و اشتباهات را تکرار نکنیم، به حل مشکلات کمک کنیم و دعوا و اختلاف را کنار بگذاریم، اگر دست به دست هم بدهیم هیچ قدرتی توان شکست ما را ندارد، حتما من هم عیب دارم ، با همدیگر برای کشور و برای باور و اعتبار خود دست به دست هم دهیم.

انتهای پیام/