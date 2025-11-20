معاون وزیر صمت خبر داد؛
سرمایهگذاری 3 همتی بخش خصوصی برای تولید لولههای بدون درز
معاون وزیر صمت از سرمایهگذاری 3 همتی بخش خصوصی برای تولید لولههای آلیاژی بدون درز خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرشاد مقیمی امروز همزمان با سفر رییس جمهور به استان قزوین و در حاشیه افتتاح 2 واحد تولیدی در شهرک صنعتی خرمدشت گفت: افتخار داریم امروز شاهد راهاندازی طرحی باشیم که با بیش از 30 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری بخش خصوصی، یکی از حلقههای مهم زنجیره صنعت کشور را تکمیل میکند.
وی اضافه کرد: تا پیش از این، کشور تنها توان تولید لولههای بدون درز در سایزهای چهار تا هشت اینچ و 6 تا 16 اینچ را داشت، اما در حوزه لولههای یک تا هفت اینچ همچنان وابسته به واردات بودیم که با سرمایهگذاری انجام شده در این واحد صنعتی، این نیاز به طور کامل در داخل کشور تامین خواهد شد.
معاون وزیر صمت با اشاره به ظرفیت جدید تولید این نوع لوله، تاکید کرد: با بهرهبرداری از این طرح، امکان تولید بیش از 120 هزار تن لوله بدون درز آلیاژی در کشور از این پس فراهم میشود و برای 250 نفر نیز اشتغال مستقیم در سطح منطقه ایجاد شده است.
مقیمی با اشاره به ویژگیهای این محصول، خاطرنشان کرد: لولههای تولید شده در این واحد صنعتی دارای استحکام بالا، مقاومت بسیار مناسب در برابر خوردگی و قابلیت تحمل فشار و دمای زیاد است و این مجموعه از شاخصها سبب میشود استفاده از این لولهها در صنایع حساس و پرریسک همچون نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهها، صنعت خودرو و واحدهای پالایشگاهی الزامی باشد.
وی با اشاره به اهمیت ورود بخش خصوصی واقعی به تولید، افزود: یکی از نکات مهم این افتتاح، ورود بازرگانی است که پیشتر همین لولهها را وارد میکرد، اما اکنون با تکیه بر تجربه خود وارد حوزه تولید شده و با توجه به تسلط این فعال اقتصادی بر بازار داخلی، پیشبینی میکنیم در حوزه تولید نیز موفقتر از بازرگانی عمل کند.
معاون وزیر صمت یادآور شد: راهاندازی این واحد تولیدی نه تنها ارزش افزوده بخش صنعت را افزایش میدهد، بلکه کشور را در مسیر خودکفایی در یکی از محصولات استراتژیک صنعتی قرار میدهد و آینده صنعت ایران را تقویت خواهد کرد.