ساتیاری میزبان هزاران گردشگر در سومین جشنواره انار پاوه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سومین جشنواره انار امروز با حضور پرشور مردم، مسئولان و گردشگران در روستای ساتیاری شهرستان پاوه برگزار شد؛ داریوش فرمانی، مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در حاشیه برگزاری جشنواره، این آیین را بخشی از هویت زنده اورامانات دانست و اظهار کرد: این رویدادها به شناخت ظرفیت‌های فرهنگی و همچنین توسعه گردشگری پایدار کمک می‌کنند.

وی افزود: به مناسبت این جشنواره، طی دو سه روز گذشته تمامی مراکز اقامتی پاوه و حتی شهرستان‌های همجوار به اشغال ۱۰۰ درصدی رسیده که نشان‌دهنده استقبال گسترده گردشگران است.

فرمانی با اشاره به ثمرات ثبت جهانی منطقه اورامانات، گفت: در یک سال گذشته سه هزار تخت جدید به ظرفیت اقامتی استان افزوده شده که ۸۰ درصد آن در منطقه اورامانات ایجاد شده است؛ موضوعی که نتیجه انگیزه‌سازی از طریق برگزاری رویدادهای گردشگری است.

وی تأکید کرد: معرفی معماری سنتی، فرهنگ، زبان و باورهای مردم اورامانات باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این منطقه ظرفیت برگزاری رویدادهای ملی و حتی جهانی را دارد.

در ادامه مراسم، یونس امیری مشاور استاندار کرمانشاه در امور عراق نیز با قدردانی از زحمات برگزارکنندگان جشنواره گفت: این جشنواره فاخر حاصل تلاش فرمانداران، شهرداران، بخشداران و مردم مهربان ساتیاری است. وظیفه داشتم از تلاش این عزیزان و میزبانی گرم مردم تقدیر کنم.

امیری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان، تصریح کرد: استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس و مجموعه مدیریتی شهرستان پاوه با جدیت مسائل منطقه را پیگیری می‌کنند و تمرکز ویژه‌ای بر تقویت زیرساخت‌ها، مبلمان شهری و توسعه تعاملات مرزی دارند.

مشاور استاندار همچنین به معنویت جاری در جشنواره اشاره کرد و گفت: جشن انار هم‌زمان با مراسم معنوی واران برگزار شد و این پیوند زیبا، حال‌وهوای جشن را روحانی‌تر کرد. دعا می‌کنیم باران رحمت الهی بر این منطقه ببارد.

وی وحدت مردم این خطه را ارزشمند دانست و افزود: انسجام اقوام و مذاهب در اورامانات سرمایه‌ای بزرگ است که دشمنان را مأیوس کرده و مسیر توسعه ایران عزیز را هموار می‌کند.

امیری در پایان با تقدیر از مشارکت مردم در برگزاری جشنواره گفت: حضور یکپارچه زن و مرد روستا و مهمان‌نوازی مثال‌زدنی مردم ساتیاری نقش مهمی در موفقیت این جشنواره داشت. شادی و همبستگی شما بزرگ‌ترین دستاورد این آیین فرهنگی است.

