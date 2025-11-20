خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساتیاری میزبان هزاران گردشگر در سومین جشنواره انار پاوه

ساتیاری میزبان هزاران گردشگر در سومین جشنواره انار پاوه
کد خبر : 1716885
لینک کوتاه کپی شد.

سومین جشنواره انار با حضور گسترده مردم، مسئولان و گردشگران در روستای ساتیاری پاوه برگزار شد؛ رویدادی فرهنگی–گردشگری که علاوه بر معرفی ظرفیت‌های اورامانات، نقش مهمی در رونق گردشگری پایدار و ارتقای تعاملات اجتماعی این منطقه ایفا کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سومین جشنواره انار امروز با حضور پرشور مردم، مسئولان و گردشگران در روستای ساتیاری شهرستان پاوه برگزار شد؛ داریوش فرمانی، مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در حاشیه برگزاری جشنواره، این آیین را بخشی از هویت زنده اورامانات دانست و اظهار کرد: این رویدادها به شناخت ظرفیت‌های فرهنگی و همچنین توسعه گردشگری پایدار کمک می‌کنند.

وی افزود: به مناسبت این جشنواره، طی دو سه روز گذشته تمامی مراکز اقامتی پاوه و حتی شهرستان‌های همجوار به اشغال ۱۰۰ درصدی رسیده که نشان‌دهنده استقبال گسترده گردشگران است.

فرمانی با اشاره به ثمرات ثبت جهانی منطقه اورامانات، گفت: در یک سال گذشته سه هزار تخت جدید به ظرفیت اقامتی استان افزوده شده که ۸۰ درصد آن در منطقه اورامانات ایجاد شده است؛ موضوعی که نتیجه انگیزه‌سازی از طریق برگزاری رویدادهای گردشگری است.

وی تأکید کرد: معرفی معماری سنتی، فرهنگ، زبان و باورهای مردم اورامانات باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این منطقه ظرفیت برگزاری رویدادهای ملی و حتی جهانی را دارد.

در ادامه مراسم، یونس امیری مشاور استاندار کرمانشاه در امور عراق نیز با قدردانی از زحمات برگزارکنندگان جشنواره گفت: این جشنواره فاخر حاصل تلاش فرمانداران، شهرداران، بخشداران و مردم مهربان ساتیاری است. وظیفه داشتم از تلاش این عزیزان و میزبانی گرم مردم تقدیر کنم.

امیری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان، تصریح کرد: استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس و مجموعه مدیریتی شهرستان پاوه با جدیت مسائل منطقه را پیگیری می‌کنند و تمرکز ویژه‌ای بر تقویت زیرساخت‌ها، مبلمان شهری و توسعه تعاملات مرزی دارند.

مشاور استاندار همچنین به معنویت جاری در جشنواره اشاره کرد و گفت: جشن انار هم‌زمان با مراسم معنوی واران برگزار شد و این پیوند زیبا، حال‌وهوای جشن را روحانی‌تر کرد. دعا می‌کنیم باران رحمت الهی بر این منطقه ببارد.

وی وحدت مردم این خطه را ارزشمند دانست و افزود: انسجام اقوام و مذاهب در اورامانات سرمایه‌ای بزرگ است که دشمنان را مأیوس کرده و مسیر توسعه ایران عزیز را هموار می‌کند.

امیری در پایان با تقدیر از مشارکت مردم در برگزاری جشنواره گفت: حضور یکپارچه زن و مرد روستا و مهمان‌نوازی مثال‌زدنی مردم ساتیاری نقش مهمی در موفقیت این جشنواره داشت. شادی و همبستگی شما بزرگ‌ترین دستاورد این آیین فرهنگی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب