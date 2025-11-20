به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مسعود پزشکیان عصر امروز در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی استان گفت: مشکلات امروز جامعه بخاطر این است که فرزندان و دانش آموزان ما درست تربیت نشده و آموزش درستی نگرفته‌اند، به عنوان یک مسئول نمی‌پذیرم که فرزندان ما از آموزش و تربیت درست و عادلانه برخوردار نباشند.

وی با بیان اینکه در مسیر ساختن کشور و انجام امور از جمله توسعه و عدالت آموزشی اگر فقط به کمک‌های دولتی چشم داشته باشیم به نتیجه نخواهیم رسید، افزود: با مشارکت مردم و همکاری جمعی و همگانی می‌توانیم به هدف مطلوب و مورد نظر برسیم، باید همه دست به دست دهیم و با همکاری و تلاش، مشکلات را حل کنیم و با سعی و تلاش مسیر را به سمت توسعه و موفقیت طی کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه فرزندان و دانش آموزان ما اگر آموزش و تربیت درست داشته باشند، برترین خواهند بود، گفت: فرزندان ما نباید هیچ چیزی کمتر از دیگران داشته باشند، تربیت و آموزش باید به گونه‌ای باشد که نیروی انسانی مورد نیاز را برای توسعه و ساختن کشور تربیت کند نه اینکه نوجوانان و جوانان ما سودای خارج رفتن در سر داشته باشند، باید به گونه‌ای باشد که اگر هم برای کسب علم و تخصص به خارج می‌روند، دوباره برگردند و برای ساختن کشور خود تلاش کنند.

پزشکیان با قدردانی از کمک‌های مردمی و خیرین برای بهبود شرایط آموزشی و ساخت مدارس در نقاط مختلف کشور، اضافه کرد: کمک‌های مردمی بسیار ارزشمند و ستودنی است اما در نگاه و هدف ما برای اجرای عدالت آموزشی، ساختمان و کلاس درس گام اول است، هدف اصلی و نهایی ما آموزش و تربیت درست با صداقت و شفافیت و اجرای عدالت است و اینکه خواستن و توانستن را در ذهن فرزندان و دانش آموزان تقویت کنیم که برای حل مشکلات کشور راه پیدا کنند یا راه مناسب را بسازند.

وی با تاکید بر اینکه اگر تلاش کنیم و دست به دست هم دهیم برای غلبه بر همه مشکلات و بحران‌ها راه پیدا خواهیم کرد، ادامه داد: منتظر نیستیم که از جای دیگری به ما کمک کنند و خودمان کشورمان را خواهیم ساخت و با رفع موانع و مشکلات، موفق خواهیم شد، کمیت و کیفیت آموزش فرزندان ما نباید از هیچ جای دنیا عقب تر باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر ما روحیه همکاری و همدلی و دوستی را در جامعه ایجاد کنیم، هیچ دشمنی نمی‌تواند به این مردم چشم طمع بدوزد، تصریح کرد: فرزندان و دانش آموزان ما باید یاد بگیرند که صادق باشند، با هم کار کنند، پشتیبان یکدیگر باشند و بدانند که اگر دست به دست هم بدهند، می‌توانند همه مشکلات خود را حل کنند.

پزشکیان افزود: کافی است این باور در ذهن بچه‌ها شکل بگیرد که هیچ مشکلی وجود ندارد که نشود آن را حل کرد. وقتی این باور در ذهن آن‌ها شکل گرفت، هر مشکلی که پیش بیاید، آن‌ها قادر به حل آن خواهند بود.

وی ادامه داد: تلاشمان بر این است کاری کنیم تا بچه‌های ما با کیفیت مناسب، اخلاق مناسب، رفتار مناسب و با پایبندی به این آب و خاک، این سرزمین و به پدران و مادران خود و گذشته شأن تربیت شوند ما نباید مدارسی بسازیم و نام آن‌ها را مدارس نخبگان بگذاریم، در حالی که آرزو و آمال 90 درصد دانش‌آموزانش این باشد که از کشور خارج شوند. به نظر من، این یک فاجعه است.

انتهای پیام/