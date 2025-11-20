بیش از ۱۲۰۰ برنامه طی هفته بسیج در شیراز اجرا می شود

به گزارش ایلنا، ابراهیم مرتضوی‌نسب امروز پنج‌شنبه، ۲۹ آبان در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با بیان اینکه بنیان شکل‌گیری بسیج بر اساس فرمان تاریخی امام خمینی(ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸ و با الهام از تعالیم مکتب وحی و سیره اهل بیت(ع) بوده است، گفت: امروز بسیج به عنوان یک نهاد مردم‌پایه، الگوی الهام‌بخش برای ملت‌های مسلمان و جریان‌های آزادی‌خواه جهان محسوب می‌شود و در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی و پایداری اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کند.

فرمانده سپاه ثارالله(ع) شیراز با اشاره به اهمیت اثرگذاری فعالیت‌ها در سطح جامعه، اعلام کرد: برای هفته بسیج در این ناحیه ۱۲۳۰ برنامه طراحی شده و تلاش بر این است که اجرای این برنامه‌ها در راستای گسترش جهاد خدمت، افزایش امید اجتماعی و رسیدگی به مطالبات مردم باشد.

وی بیان کرد:گشت‌های رضویون نیز در طول هفته بسیج حضور مستمر خواهند داشت تا آرامش و امنیت شهری تقویت شود.

مرتضوی‌نسب، سه رویکرد «مرجعیت علمی»، «جهاد اقتصادی» و «امیدآفرینی» را محور اصلی فعالیت‌ها دانست و گفت: تشییع و خاکسپاری پیکر یک شهید گمنام در پارک مرکزی شهرک والفجر، برگزاری یادواره‌های شهدا در سطوح مختلف، مسابقات قرآنی و ورزشی و اجرای اردوهای «راهیان پیشرفت» با هدف معرفی دستاوردهای کشور، بخش مهمی از برنامه‌های تدارک‌دیده‌شده برای این هفته است.

وی با اشاره به برنامه‌های محرومیت‌زدایی ناحیه ثارالله(ع)، از اعزام گروه‌های جهادی در حوزه‌های مختلف خدمت‌رسانی, افتتاح پروژه‌های رفع محرومیت، و برگزاری اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی در درمانگاه کسائیان خبر داد.

مرتضوی‌نسب افزود: در حوزه حمایت‌های اجتماعی نیز ارائه خدمات مشاوره‌ای، توزیع بسته‌های معیشتی در پایگاه‌های مقاومت و آزادسازی ۱۰ زندانی جرایم غیرعمد از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده سپاه ثارالله(ع) شیراز همچنین از تجلیل فرماندهان و بسیجیان برتر، قدردانی از رزمندگان دفاع مقدس در هر دو دوره و برگزاری اجتماع اقتدار بسیج به عنوان دیگر برنامه‌های این ناحیه در هفته بسیج یاد کرد و افزود: حضور گسترده بسیجیان در نماز جمعه و اجرای برنامه میقات صالحین نیز پیش‌بینی شده است.

مرتضوی‌نسب در پایان با تأکید بر اینکه رسالت بسیج «خدمت صادقانه و افزایش اقتدار ملی» است، گفت: برنامه‌های هفته بسیج در ناحیه ثارالله با همین نگاه طراحی شده و اجرا می‌شود.