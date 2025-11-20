سرکنسول ایران در کازان - روسیه عنوان کرد:
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کازان - روسیه بر ظرفیتهای کمنظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرده و گفت: امضای موافقتنامه تجارت آزاد با این اتحادیه، نقطهعطفی بیسابقه در روابط تجاری ایران و اقدامی است که میتواند ساختار تجارت خارجی کشور را متحول کند. این مهمترین رخدادی است که در 500 سال روابط ایران و روسیه رقم خورده است و هیچ اقدام دیگری به اندازه این موافقتنامه بر شعاع تجارت خارجی ایران اثرگذار نبوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، داود میرزاخانی در نشست الزامات بهرهگیری حداکثری از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک برگزار شد، افزود: امضای این موافقتنامه تجارت آزاد و اتصال آن به سایر همکاریهای اقتصادی میتواند روند همگرایی منطقهای را تقویت کند و ایران را در بهرهبرداری از ظرفیتهای این بازار گسترده توانمند سازد. این موافقتنامه میتواند بستری برای اصلاح ساختار تجارت خارجی کشور باشد.
وی ادامه داد: برای استفاده حداکثری از این موافقتنامه، علاوه بر اصلاحات ساختاری در سطح دولت، بخش خصوصی نیز باید به سمت ایجاد شرکتهای تخصصی صادراتی، راهاندازی دفاتر بازاریابی، جذب نیروهای آموزشدیده و فعالیت حرفهای در حوزه تجارت بینالملل حرکت کند. امضای این موافقتنامه، سد بزرگ حمایتگرایی را از مسیر تجارت خارجی برداشت. افزایش رقابتپذیری، ارتقاء استاندارد تولید و آمادهسازی بخش خصوصی برای حضور حرفهای در بازارهای منطقه ضروری است.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کازان - روسیه به دیگر فرصتهایی که این موافقتنامه با خود به همراه دارد اشاره کرده و اظهار داشت: موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای نخستین بار مانع تعرفهای را از برابر کشور ایران در یک بلوک اقتصادی بزرگ برداشت. بنابراین اکنون لازم است برای رفع موانع غیرتعرفهای، توسعه زیرساختهای تجاری و ورود به هنگام به بازار روسیه، برنامهریزی جامع و هماهنگ میان دولت و بخش خصوصی انجام شود.
میرزاخانی تصریح کرد: با این موافقتنامه کشور ایران برای نخستین بار از سطح تعاملات تعرفه ترجیحی عبور کرده و وارد مرحله دوم یعنی تجارت آزاد شده است. اقدامی که 7000 قلم کالای ایرانی و حدود 9000 قلم کالای طرف مقابل را دربرمیگیرد. بازار روسیه با 250 میلیارد دلار ظرفیت واردات، بازاری بزرگ، رقابتی و بسیار سودآور است، اما ورود به آن نیازمند رعایت الزامات سختگیرانه استانداردی و رفتار حرفهای در بازاریابی و توسعه بازار است.
وی بیان داشت: نگاه حمایتگرایانه یکی از موانع اصلی عضویت ایران در توافقهای تجاری بوده است. هیچ کشوری پس از جنگ جهانی دوم در شرایط تحریمهای شدید موفق به عضویت در یک اتحادیه با تجارت آزاد نشده است. موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا شامل 9 فصل تخصصی است و مطالعه دقیق ضمایم، شناخت فهرست کالاهای مشمول و برنامهریزی میانمدت و بلندمدت برای تولید صادراتمحور از ضروریات بهرهبرداری از این ظرفیت تاریخی است.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کازان - روسیه به مهمترین ویژگیها و ظرفیتهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره داشته و تأکید کرد: این اتحادیه با 750 میلیارد دلار تجارت درونمنطقهای، بیش از 4 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی و بازاری متشکل از 180 میلیون نفر در پهنهای بالغ بر 20 میلیون کیلومتر مربع، یکی از مهمترین بلوکهای اقتصادی جهان است که در همسایگی کشور ایران قرار دارد و فرصت بینظیری برای کشور ایجاد میکند.
دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست بر ضرورت حضور فعال ایران در عرصه تجارت جهانی تأکید کرده و گفت: پیمانهای گمرکی و تقویت همکاری با همسایگان میتواند سهم کشور از تجارت منطقه را افزایش داده و کمبودهای ساختاری اقتصاد را جبران کند. تقویت دیپلماسی تجاری در کشور امری ضروری است، امروز تجارت بینالمللی یکی از پایههای اصلی رشد اقتصادی به شمار میرود.
سید مهدی میراشرفی افزود: کشور ایران ناگزیر است برای بهرهبرداری از ظرفیتهای خود در عرصه تجارت جهانی بیش از پیش گام برداشته و فعالتر عمل کند. ایران از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتازی برخوردار است و در این راستا دسترسی همزمان به خشکی و دریا و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم بینالمللی، ظرفیتی ممتاز است. اما متأسفانه به دلیل تحریمها و برخی سیاستهای نادرست کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
وی به سهم تولید ناخالص ایران در جهان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تجربه فعالیت در حوزه مباحث گمرکی اهمیت راهبردی تجارت را روشنتر ساخته است. سهم کشور ایران از تولید ناخالص جهان، 30 هزار میلیارد دلار است، اما بسیاری از کشورها بدون داشتن مزیت تولید، تنها با ورود هوشمندانه به عرصه تجارت، اقتصادهای قدرتمندی ایجاد کردهاند. مانند امارات که سالانه 500 تا 700 میلیارد دلار صادرات ثبت میکند.
دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اظهار داشت: در شرایط فعلی هیچ راهی جز توسعه روابط تجاری با همسایگان وجود ندارد. قدامی که میتواند سهم ایران از تجارت منطقه را افزایش داده و بر شاخصهایی مانند اشتغال و رشد اقتصادی اثر مستقیم بگذارد. امضای پیمان گمرکی با 5 و کاهش تعرفه 78 درصد کالاها به صفر فرصتی کمنظیر است. متأسفانه بسیاری از تولیدکنندگان و بازرگانان از این ظرفیت آگاهی کافی ندارند و لازم است اطلاعرسانی در این حوزه تقویت شود.