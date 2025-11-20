به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در وضعیتی که هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است، توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

بنا بر اعلام شاخص آلودگی هوا از ۰ تا ۵۰ هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، از ۱۰۰ الی ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس محسوب می‌شود و همچنین از ۱۵۰ الی ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و شاخص آلودگی بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان می‌دهد.

