هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس

هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس
بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، هم اکنون، شاخص کیفی هوای تبریز براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۳۴ بوده و برای گروه‌های حساس ناسالم است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در وضعیتی که هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است، توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

بنا بر اعلام شاخص آلودگی هوا از ۰ تا ۵۰ هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، از ۱۰۰ الی ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس محسوب می‌شود و همچنین از ۱۵۰ الی ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و شاخص آلودگی بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان می‌دهد.

 

