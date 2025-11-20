به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مسعود پزشکیان روز پنج شنبه در سیزدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی به استان قزوین در نشست با فعالان اقتصادی این استان گفت: در جلساتی که بین سران سه قوه برگزار می شود تصمیم گرفته شد که یک تیم مشترک از سه قوه برای کمک به حل مشکلات و رفع موانع بخش صنعت تولید تشکیل شود تا مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به سرعت حل شود.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات مربوط به بخش انرژی در کشور با تاکید بر اینکه اگر انرژی کافی نداشته باشیم نمی توانیم تولید را افزایش دهیم، گفت: نزدیک به 7 هزار همت پروژه کلنگ زنی شدده که باید برای تکمیل آ« منابع اختصاص دهیم همچنان دوباره پروژه های جدیدی تعریف شده که نیاز به پول و منابع دارد،خیلی از این پروژه ها با تاخیر تکمیل می شود و وقتی به نتیجه می رسد دیگر کارایی لازم را ندارد.

پزشکیان با بیان اینکه سال گذشته 20 هزار مگاوات برق ناترازی و کمبود برق داشتیم، گفت: بدلیل خشکسالی و کمبود بارش ها نیروگاه های برق آبی تولید داشتند و ناترازی و کمبود نزدیک به 25 تا 30 هزار مگاوات رسید.

وی افزود: برای جبران کمبود برق با تلاش و همکاری مردم مصرف را کاهش دادیم و با اصلاح روند تولید برق، بهره وری را بالا بردیم، پنل های خورشیدی را در جاهای مختلف نصب کردیم و در این دوره 3 هزار مگاوات پنل خورشیدی وارد چرخه تولید برق شده که تا پایان سال 7 تا 8 هزار مگاوات بررق خورشیدی وارد چرخه تولید می شود.

پزشکیان با تاکید بر اینکه اگر انرژی به میزان لازم نداشته باشیم، نمی‌توانیم تولید را افزایش دهیم، گفت: تا امروز با گاز و نفت کار را پیش می‌بردیم، اما امروز باید دست‌به‌دست هم بدهیم و از انرژی پاک خورشیدی که خدا داده و به‌راحتی قابل استفاده است، استفاده کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مصمم هستیم مشکل ناترازی انرژی در کشور را حل کنیم، گفت: تا برق و انرژی کافی و لازم را نداشته باشیم نباید کارخانه جدید افتتاح کنیم. وقتی برق نباشد کارخانه فایده و کارایی لازم را ندارد.

پزشکیان با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کشور در یکسال گذشته و سال اول فعالیت دولت، گفت: از زمانی که دولت را بدست گرفتیم شهید هنیه را ترور کردند و مشکلات متعددی ایجاد کردند از جمله جنگ 12 روزه و حمله نظامی رژیم صهیونیستی به کشور اما برغم همه این مشکلات با تلاش و کوشش خود برای موفقیت و توسعه کشور ادامه خواهیم داد و مطمئن هستم که اگر دست به دست هم دهیم و اختلافات را کنار بگذاریم، می توانیم مشکلات را حل کنیم.



رئیس جمهور افزود: جهت گیری و تاکید رهبر معظم انقلاب هم این است که ما باید دست به دست هم دهیم و با قدرت برای حل مشکلات و رفع موانع با یکدیگر همراهی و همکاری کنیم، باید کاری کنیم که مملکت با عزت و سربلندی جلو برود به هیچ وجه نمی پذیریم که از کشورهای دیگر عقب بمانیم بنابراین هرکاری از دستمان بر بیاید انجام می دهیم.

