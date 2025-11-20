خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخشش هرمزگانی‌ها در یزد؛ سه عنوان برتر برای اسب‌های جنوب

درخشش هرمزگانی‌ها در یزد؛ سه عنوان برتر برای اسب‌های جنوب
کد خبر : 1716775
لینک کوتاه کپی شد.

رقابت‌های هفته نهم کورس پاییزه یزد به صحنه موفقیت سوارکاران و مالکان هرمزگانی تبدیل شد؛ سه سکوی برتر، شامل دو مقام قهرمانی و یک نائب‌قهرمانی، در این مرحله نصیب اسب‌های جنوب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  در جریان هفته نهم مسابقات کورس پاییزه یزد که ۲۷ آبان‌ماه برگزار شد، سوارکاران و مالکان هرمزگانی درخشیدند و سه عنوان برتر را به نام خود ثبت کردند.

به گفته حسین روحی، نایب‌رئیس و دبیر هیئت سوارکاری استان هرمزگان، اسب «سِلِکشن حسین‌آباد» با مالکیت عیسی سالاری در بخش هندیکاپ کلاس ۵ یک‌سَر عنوان قهرمانی را کسب کرد.

همچنین اسب «جاستی تاف» با مالکیت عیسی محمدزاده در هندیکاپ کلاس ۳ یک‌سَر موفق به کسب مقام نخست شد.

در ادامه این رقابت‌ها، اسب «جواهر وهاب» با مالکیت اسماعیل محمودی نیز عنوان نائب‌قهرمانی را به دست آورد.

این نتایج بار دیگر توانمندی فعالان سوارکاری هرمزگان را در رقابت‌های کشوری به نمایش گذاشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب