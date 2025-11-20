درخشش هرمزگانیها در یزد؛ سه عنوان برتر برای اسبهای جنوب
رقابتهای هفته نهم کورس پاییزه یزد به صحنه موفقیت سوارکاران و مالکان هرمزگانی تبدیل شد؛ سه سکوی برتر، شامل دو مقام قهرمانی و یک نائبقهرمانی، در این مرحله نصیب اسبهای جنوب شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، در جریان هفته نهم مسابقات کورس پاییزه یزد که ۲۷ آبانماه برگزار شد، سوارکاران و مالکان هرمزگانی درخشیدند و سه عنوان برتر را به نام خود ثبت کردند.
به گفته حسین روحی، نایبرئیس و دبیر هیئت سوارکاری استان هرمزگان، اسب «سِلِکشن حسینآباد» با مالکیت عیسی سالاری در بخش هندیکاپ کلاس ۵ یکسَر عنوان قهرمانی را کسب کرد.
همچنین اسب «جاستی تاف» با مالکیت عیسی محمدزاده در هندیکاپ کلاس ۳ یکسَر موفق به کسب مقام نخست شد.
در ادامه این رقابتها، اسب «جواهر وهاب» با مالکیت اسماعیل محمودی نیز عنوان نائبقهرمانی را به دست آورد.
این نتایج بار دیگر توانمندی فعالان سوارکاری هرمزگان را در رقابتهای کشوری به نمایش گذاشت.