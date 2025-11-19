به گزارش ایلنا، مظاهر سعیدی افزود: در سال 1403 تعداد 66 هزار و 247 اظهارنامه مشاغل در استان مرکزی ثبت شد که از این تعداد حدود 60 هزار اظهارنامه مشمول تبصره ماده 100 است. به عبارتی 91 درصد صاحبان مشاغل بدون نیاز به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک و تنها با پرداخت مالیات مقطوع تکالیف قانونی خود را انجام داده‌اند.

وی به موضوع مشمولان مالیات صفر اشاره کرده و ادامه داد: از تعداد 66 هزار و 247 اظهارنامه مشاغل که در سال 1403 در استان مرکزی دریافت شد، 62 درصد آنها مشمول مالیات صفر بوده‌اند. این نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی برای حمایت از اقشار ضعیف و کسب‌وکارهای کوچک، بار مالیاتی را از دوش آنان برداشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی اظهار داشت: حدود 40 درصد باقی‌مانده اظهارنامه مشاغل سال 1403 عمدتاً مالیات‌های کمتر از 10 تا 20 میلیون ریال پرداخت کرده‌اند. در این حوزه تنها تعداد اندکی از مشاغل خاص مانند پزشکان، طلافروشان و برخی رستوران‌ها مشمول مالیات‌های بالاتر شده‌اند.

سعیدی به موضوع برخی مشاغل که به دلیل ماهیت فعالیت خود دارای تراکنش‌های مالی بالا هستند اشاره داشته و تصریح کرد: برخی مشاغل مانند حق‌العمل‌کاران یا واحدهای پیشخوان خدمات دولتی و بنگاه‌های املاک به دلیل ماهیت فعالیت خود، تراکنش‌های مالی بالایی دارند که تمامی آنها متعلق به مودی مالیاتی نیست.

وی به اقدامات امور مالیاتی در خصوص اینگونه مشاغل اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: سازمان امور مالیاتی در دستورالعمل تبصره ماده 100 این موضوع را پیش‌بینی کرده و بخشی از مبالغی که به مودی مالیاتی تعلق ندارد را حذف می‌کند. هر چند اجرای دقیق آن نیازمند ارائه اسناد و مدارک معتبر است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی تأکید کرد: در مواردی که مودیان بتوانند قراردادها یا مستندات مربوط به حق‌العمل‌کاری و تراکنش‌های غیرمرتبط با درآمد واقعی خود را به مجموعه‌های امور مالیاتی ارائه دهند، این موضوع در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی قابل اثبات خواهد بود و مالیات آنان تعدیل می‌شود.

سعیدی ابراز داشت: تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم تمام تکالیف سنگین از جمله ارائه اظهارنامه، نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک را از دوش مودیان کوچک برداشته و پرداخت مالیات را برای آنان آسان کرده است. این امر به ویژه برای مشاغل خرد مانند خواربارفروشی‌ها، قصابی‌ها و پرنده‌فروشی‌ها بسیار کارآمد بوده است.

وی به رضایتمندی مودیان مالیاتی از اجرای تبصره 100 اشاره داشته و اضافه کرد: استقبال گسترده مودیان مالیاتی از تبصره ماده 100 و ساده‌سازی فرایند مالیات‌ستانی نشان می‌دهد که مردم به ویژه صاحبان مشاغل خرد، از این روش رضایت دارند و آن را به عنوان راهکاری شفاف و آسان برای انجام تکالیف قانونی خود انتخاب کرده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی به عملکرد استان در حوزه پرونده‌های مالیاتی اشاره کرده و گفت: استان مرکزی در زمینه پرونده‌های مالیاتی نیز معوق همواره جزء 3 استان برتر بوده و در بعضی ماه‌ها رتبه اول یا دوم را کسب کرده است. این موفقیت حاصل تلاش همکاران این اداره‌کل و همچنین خوش‌حسابی مودیان استان است.

سعیدی به موضوع تکالیف معوقات مالیاتی و عملکرد استان در این حوزه اشاره داشته و در این رابطه افزود: تکالیف مربوط به معوقات مالیاتی که از سوی سازمان امور مالیاتی به اداره‌کل استان مرکزی محول می‌شود، به طور کامل وصول شده است. این فرایند جایگاه این استان را در سطح کشور ارتقاء داده است.

وی ادامه داد: اداره‌کل‌های امور مالیاتی در سطح استان‌ها بیشتر مجری سیاست‌ها و فرایندهایی هستند که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند. این سازمان در سال‌های اخیر با تمرکز بر هوشمندسازی و ساده‌سازی مالیات، مسیر تازه‌ای را برای تعامل با مودیان ایجاد کرده است تا رضایتمندی در این حوزه به وجود آید.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی اظهار داشت: اصل سادگی یکی از اصول مالیات‌ستانی است. سازمان امور مالیاتی با حرکت به سمت مالیات هوشمند، این اصل را در عمل محقق کرده است. حسابرسی سیستمی و استفاده از داده‌های موجود در بانک اطلاعاتی سازمان موجب شده تا مالیات مشاغل به صورت ساده و شفاف تعیین شود.

