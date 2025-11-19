آغاز طرح پایش مصرف گاز در اماکن عمومی از اول آذر در فارس

به گزارش ایلنا، محمدرضا زارعیان با اشاره به‌موقعیت بی‌همتای امروز گاز طبیعی به‌عنوان پاک‌ترین سوخت فسیلی و کاربرد مقرون‌به‌صرفه آن در حوزه‌های مختلف، بیان کرد: شرایط کنونی ایجاب می‌کند تا با افزایش آگاهی نسبت به این نیاز حیاتی و بهینه‌سازی مصرف جهت پایداری آن کوشا باشیم.

وی افزود: در همین راستا «طرح پایش مصرف گاز در اماکن عمومی» پیش از آغاز فصل سرد سال همزمان با سراسر کشور در راستای اجرایی نمودن تصویب نامه هیئت وزیران و دستورالعمل ابلاغی از شرکت ملی گاز ایران مبنی بر تشکیل ستاد نظارت بر مصرف گاز طبیعی، از اول آذر آغاز و تا ۱۵ اسفندماه سال‌جاری در استان فارس ادامه‌دارد.

وی با بیان اینکه تیم‌های کارشناسی دمای محیط را با استفاده از دماسنج دیجیتال پایش و اندازه‌گیری می‌کنند، گفت: چنانچه دمای داخلی و راهرو‌ها با دمای ابلاغ شده در بخش‌نامه مغایرت داشته باشد، در بازدید اول اخطار و در بازدید مجدد گاز قطع می‌شود که وصل مجدد جریان گاز پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها پس از معرفی به مراجع قضایی به شرط تعهد و پرداخت جریمه است.

پایش و جمع‌آوری گرماتاب‌ها، نظارت بر استخر‌ها و مجموعه‌های ورزشی همچنین روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز کار و خاموش‌کردن آن‌ها یک ساعت قبل از پایان کار، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، انجام معاینه فنی، تعمیر وسایل گرمایشی، رعایت دمای ۲۰ درجه در فضای داخلی و ۱۸ درجه در راهرو‌های اماکن عمومی از دیگر موارد ابلاغ شده در بخش‌نامه شرکت ملی گاز بوده که مدیرعامل شرکت گاز خواستار رعایت مصرف بهینه گاز در ادارات، سازمان‌ها و سایر مراکز دولتی و عمومی به‌منظور پایداری شبکه گاز شد.

زارعیان با تصریح بر اینکه شرکت گاز استان فارس مفتخر است به مدت شش سال پیاپی حائز کسب رتبه نخست کنترل و نظارت مصرف و بهینه گاز طبیعی کشور را در میان شرکت‌های گاز استانی شود، خاطر‌نشان کرد: این مهم مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان و تیم‌های بازرسی شرکت گاز استان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس افزود: تیم‌های بازرسی این شرکت تا پایان فصل سرما با تمام ظرفیت در میدان حضور خواهند داشت و این طرح به‌صورت مستمر برای کاهش مصرف غیرضروری و افزایش ایمنی اجرا می‌شود.

زارعیان با دعوت از همکاری اصناف و واحد‌های تجاری گفت: مدیریت مصرف انرژی یک مسئولیت اجتماعی مشترک است. همراهی کسب‌وکارها با این طرح، نقش مهمی در جلوگیری از بحران‌های احتمالی و تامین پایدار گاز خانگی خواهد داشت.

