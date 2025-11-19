خبرگزاری کار ایران
مدیر‌عامل شرکت گاز استان خبرداد؛

آغاز طرح پایش مصرف گاز در اماکن عمومی از اول آذر در فارس

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس خواستار رعایت مصرف بهینه گاز در ادارات، سازمان‌ها و سایر مراکز دولتی و عمومی و تجاری به‌منظور پایداری شبکه گاز شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا زارعیان با اشاره به‌موقعیت بی‌همتای امروز گاز طبیعی به‌عنوان پاک‌ترین سوخت فسیلی و کاربرد مقرون‌به‌صرفه آن در حوزه‌های مختلف، بیان کرد: شرایط کنونی ایجاب می‌کند تا با افزایش آگاهی نسبت به این نیاز حیاتی و بهینه‌سازی مصرف جهت پایداری آن کوشا باشیم.

وی افزود: در همین راستا «طرح پایش مصرف گاز در اماکن عمومی» پیش از آغاز فصل سرد سال همزمان با سراسر کشور در راستای اجرایی نمودن تصویب نامه هیئت وزیران و دستورالعمل ابلاغی از شرکت ملی گاز ایران مبنی بر تشکیل ستاد نظارت بر مصرف گاز طبیعی، از اول آذر آغاز و تا ۱۵ اسفندماه سال‌جاری در استان فارس ادامه‌دارد.

وی با بیان اینکه تیم‌های کارشناسی دمای محیط را با استفاده از دماسنج دیجیتال پایش و اندازه‌گیری می‌کنند، گفت: چنانچه دمای داخلی و راهرو‌ها با دمای ابلاغ شده در بخش‌نامه مغایرت داشته باشد، در بازدید اول اخطار و در بازدید مجدد گاز قطع می‌شود که وصل مجدد جریان گاز پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها پس از معرفی به مراجع قضایی به شرط تعهد و پرداخت جریمه است.

پایش و جمع‌آوری گرماتاب‌ها، نظارت بر استخر‌ها و مجموعه‌های ورزشی همچنین روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز کار و خاموش‌کردن آن‌ها یک ساعت قبل از پایان کار، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، انجام معاینه فنی، تعمیر وسایل گرمایشی، رعایت دمای ۲۰ درجه در فضای داخلی و ۱۸ درجه در راهرو‌های اماکن عمومی از دیگر موارد ابلاغ شده در بخش‌نامه شرکت ملی گاز بوده که مدیرعامل شرکت گاز خواستار رعایت مصرف بهینه گاز در ادارات، سازمان‌ها و سایر مراکز دولتی و عمومی به‌منظور پایداری شبکه گاز شد.

زارعیان با تصریح بر اینکه شرکت گاز استان فارس مفتخر است به مدت شش سال پیاپی حائز کسب رتبه نخست کنترل و نظارت مصرف و بهینه گاز طبیعی کشور را در میان شرکت‌های گاز استانی شود، خاطر‌نشان کرد: این مهم مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان و تیم‌های بازرسی شرکت گاز استان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس افزود: تیم‌های بازرسی این شرکت تا پایان فصل سرما با تمام ظرفیت در میدان حضور خواهند داشت و این طرح به‌صورت مستمر برای کاهش مصرف غیرضروری و افزایش ایمنی اجرا می‌شود.

زارعیان با دعوت از همکاری اصناف و واحد‌های تجاری گفت: مدیریت مصرف انرژی یک مسئولیت اجتماعی مشترک است. همراهی کسب‌وکارها با این طرح، نقش مهمی در جلوگیری از بحران‌های احتمالی و تامین پایدار گاز خانگی خواهد داشت.

