عضو شورای شهر کرج خبر داد:

کنگره بزرگ شهدای استان البرز در آستانه برگزاری اجلاسیه نهایی

کنگره بزرگ شهدای استان البرز در آستانه برگزاری اجلاسیه نهایی
دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج از اتمام مراحل برنامه‌ریزی و آمادگی برای برگزاری اجلاسیه نهایی کنگره بزرگ شهدای استان البرز خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج به‌همراه جمعی از اعضای شورا از روند آماده‌سازی و برگزاری کنگره بزرگ شهدای استان البرز بازدید کرد و اظهار داشت: برای نخستین‌بار کنگره‌ای در خور شأن شهدای والامقام البرز در حال برگزاری است و این رویداد اکنون در گام پایانی قرار دارد.

رحیمی محمودآبادی با قدردانی از مدیران، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران این کنگره افزود: استان البرز بیش از ۵۴۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس کرده است و برگزاری اجلاسیه اختتامیه در قالب برنامه‌هایی که طی ده شب متوالی برگزار می‌شود، اقدامی ارزشمند و شایسته شأن خانواده‌های معظم شهداست. این برنامه‌ها نمادی از اقتدار، عزت و عظمت جایگاه ایثار و شهادت در استان البرز است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج نیز در پایان با اشاره به ویژگی‌های این رویداد خاطرنشان کرد: یکی از شاخصه‌های مهم اجلاسیه نهایی، بهره‌گیری از ظرفیت هنر و حضور هنرمندان برای بیان و به تصویر کشیدن عظمت، ایثارگری و شکوه شهدا و خانواده‌های آنان است.

