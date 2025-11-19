خبرگزاری کار ایران
با حضور رییس کل دادگستری استان انجام شد؛

بهره برداری از پروژه های رفاهی، اقامتی و آموزشی در مجتمع کار درمانی فارس

۱۰۰ زندانی مجمتمع کاردرمانی شیراز از تسهیلات قضایی برخوردار شدند

در مراسمی با حضور رییس کل دادگستری، دادستان مرکز فارس، مدیرکل زندان ها و جمعی از مسوولین قضایی، چندین پروژه اندرزگاهی، اقامتی، حمایتی و آموزشی در مجتمع کار درمانی فارس افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش ایلنا، با بهره برداری از این پروژه ها که در حوزه اصلاح ساختار، توسعه، نوسازی-بهسازی و زیبا سازی جامع دو اندرزگاه و احداث فاز یک کریدور مرکزی زندان با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان و مساحتی حدود ۲۸٠٠ متر مربع انجام پذیرفت،بستر نگهداری و طبقه بندی ۳۵٠ مددجو در فضای استاندارد فراهم شد.

 رییس کل دادگستری فارس،اقدامات شاخص عمرانی زندانهای فارس را گامی مهم در راستای رعایت حقوق شهروندی و ارتقای کرامت انسانی زندانیان توصیف کرد و اظهار داشت: نوسازی و بهسازی فضای نگهداری زندانیان از مصادیق مهم احترام به کرامت انسانی است و این اقدامات محدود به زندان‌های شیراز نیست، بلکه در تمامی زندان‌ها و مراکز تأمینی و تربیتی تابعه استان در حال اجرا است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ سید صدراله رجایی نسب  با بیان اینکه توسعه، بازسازی و بهسازی زیرساخت‌های زندان‌ها در جهت اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در دستور کار اداره کل زندان‌ها قرار دارد اظهار داشت: ظرفیت جدید این اندرزگاه‌ها، امکانات مناسبی را برای نگهداری زندانیان در شرایط استاندارد فراهم می‌کند و به بهبود وضعیت رفاهی و بهداشتی آنان کمک شایانی خواهد کرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در فارس افزود: تلاش دستگاه قضایی در دو مسیر اصلی متمرکز است؛ نخست، برخورد قاطع و موثر با مجرمان حرفه‌ای و مرتکبان جرایم مهم و خشن، و دوم، بهره‌گیری از رأفت اسلامی و تسهیلات قضایی برای آن دسته از زندانیانی که بازگشت آنان به جامعه آسیبی ایجاد نمی‌کند.

رجایی‌نسب همچنین تأکید کرد: اعطای تسهیلات قضایی به زندانیان واجد شرایط، به‌ویژه با هدف بازگشت آنان به جامعه و کانون خانواده‌ها، در زمره مسئولیت‌های اصلی ما در دا‌دگستری استان است و امید داریم با ادامه این رویکرد، شاهد کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندان‌های استان باشیم.

وی با اشاره طرح پایش قضایی پرونده های زندانیان و کاربرگ‌هایی که توسط اداره کل زندان‌ها به مراجع قضایی ارسال شده است تصریح داشت: قضات باید در بازه زمانی کوتاه کاربرگها را در محل زندان ها بررسی و نتیجه آن نیز در اسرع وقت به زندان‌ها ابلاغ شود، همکاران قضایی توجه داشته باشند که بخشی از عملکرد قضات استان مرتبط به تصمیمات در این حوزه تجزیه و تحلیل می‌شو‌د.

همچنین در میز خدمت و رسیدگی قضایی مقامات ارشد قضایی فارس درمجتمع کار درمانی فارس( زندان پیربنو) بیش از ۲٠٠ زندانی بصورت چهره به چهره با رییس کل دادگستری،دادستان مرکز فارس و دیگر مقامات قضایی دیدار کردند که در نتیجه آن ۱٠٠ مددجوی این مؤسسه کیفری از تسهیلات قضایی و ارفاقات حقوقی برخوردار شدند که از این تعداد ۱۲ نفر آزاد و به کانون خانواده باز گشتند. 

