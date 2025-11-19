بیر انجمن روزنامهنگاران استان:
هرمزگان، قلب تپنده اقتصاد و فرهنگ جنوب ایران است + فیلم
دبیر انجمن روزنامهنگاران استان هرمزگان در دومین رویداد جام رسانه امید گفت: هرمزگان با برخورداری از بنادر استراتژیک، ظرفیتهای صنعتی و فرهنگی غنی و جاذبههای طبیعی منحصربهفرد، میتواند به قطب اقتصادی و گردشگری کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حسین روحی، دبیر انجمن روزنامهنگاران استان هرمزگان، در دومین روز از برگزاری رویداد ملی جام رسانه امید، با اشاره به ظرفیتهای گسترده این استان در حوزههای اقتصادی، گردشگری، صنعتی و فرهنگی گفت: هرمزگان استانی استراتژیک با موقعیتی منحصربهفرد است که میتواند نقش بیبدیلی در اقتصاد ملی، گردشگری دریایی و توسعه فرهنگی کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه هرمزگان دروازه جنوبی اقتصاد ایران به شمار میرود، افزود: وجود بنادر مهمی چون بندرعباس و بندر شهید رجایی، ظرفیتهای صادراتی عظیمی را برای کشور فراهم کرده است. امروز بیش از ۶۰ درصد از صادرات و واردات کشور از طریق بنادر این استان انجام میشود که نشاندهنده جایگاه ویژه هرمزگان در تجارت بینالمللی است.
روحی با اشاره به فرصتهای ویژه هرمزگان در بخش گردشگری دریایی و طبیعی گفت: از سواحل زیبای خلیج فارس تا جزایر بکر قشم و هرمز، این استان میتواند به یکی از قطبهای گردشگری کشور تبدیل شود. طبیعت منحصربهفرد، تنوع اقلیمی و مهمتر از آن، فرهنگ غنی مردم جنوب، سرمایهای ارزشمند برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است.
دبیر انجمن روزنامهنگاران هرمزگان همچنین با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان اظهار داشت: هرمزگان امروز میزبان مجموعههای بزرگ صنعتی همچون فولاد هرمزگان، پالایشگاه نفت بندرعباس و صنایع معدنی و فلزی متعدد است. این صنایع در کنار توسعه بنادر و راههای ارتباطی، چهرهای صنعتی به استان دادهاند که در کنار دریا، اقتصاد پویایی را رقم زده است.
وی رسانهها را یکی از عوامل کلیدی در معرفی این ظرفیتها دانست و تأکید کرد: نقش رسانه در توسعه استان حیاتی است. رسانهها باید روایتگر واقعی توانمندیهای هرمزگان باشند تا تصویر دقیق و امیدبخشی از جنوب ایران به افکار عمومی منتقل شود. رویدادهایی مانند جام رسانه امید فرصتی ارزشمند برای دیده شدن تلاشهای مردم و فعالان اقتصادی و فرهنگی هرمزگان است.
روحی افزود: هرمزگان ترکیبی از دریا، صنعت و فرهنگ است؛ استانی که میتواند الگوی همزیستی توسعه و زیست بومی پایدار در کشور باشد. با همدلی رسانهها و همکاری نهادهای اجرایی، میتوان این ظرفیتها را به ثروت ملی تبدیل کرد.