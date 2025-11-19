دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خبرداد:
صدور کیفرخواست برای شبکه بزرگ قاچاق آرد در گلستان/ ۳۰ نانوا، ۲ دلال و یک کارخانه تولید غذای حیوانات در ردیف متهمان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از صدور کیفرخواست برای اعضای شبکهای خبر داد که آرد یارانهای را بهجای تنور نانواییها، راهی خط تولید غذای سگ و گربه میکرد.
به گزارش ایلنای گلستان، مهدی رزاقی نژاد گفت: در این پرونده دلالان با خرید آرد یارانهای از نانواییها، آردی که باید نان سفره مردم میشد به کارخانه تولید غذای سگ و گربه میفروختند. با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عج در اطلاعات سپاه استان، این شبکه شناسایی و نانوایان متخلف که با کشیدن کارتهای صوری در دستگاههای کارتخوان نانواییها، آرد یارانهای را به دلالان میفروختند دستگیر شدند.
وی ادامه داد: با وجود گستردگی فعالیت این شبکه و پیچیدگی شیوههای تخلف، تحقیقات پرونده در مدت کمتر از یکسال توسط بازپرس تکمیل شد و در مجموع برای ۳۰ نانوای متخلف، ۲ دلال اصلی و مالک یک واحد تولیدی غذای حیوانات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق توزیع خارج از شبکه آرد یارانهای، کیفرخواست صادر و پرونده برای صدور رای به دادگاه انقلاب گرگان ارسال شد.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: متهمان در مدت فعالیت خود بیش از ۸۰۰ تُن آرد یارانهای را از نانواییها خارج کردند و در بازار فروختند. در مدت فعالیت اعضای این شبکه، صفهای طولانی در نانواییهای استان شکل میگرفت و سبب نارضایتی مردم شده بود.