کشورهای ساحلی خزر خواستار ایجاد مرکز پایش مشترک شدند
مدیر پنل زیستمحیطی اجلاسیه استانداران حاشیه خزر گفت: کشورهای روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ایران برای پایش دقیق تغییرات دریای خزر خواستار همکاری عملیاتی مشترک شدند.
به گزارش ایلنا از رشت، احمدرضا لاهیجانزاده امروز در مراسم اختتامیه اجلاسیه استانداران خزر در تشریح نتایج این نشست تخصصی، با قدردانی از تلاش استاندار گیلان و عوامل برگزارکننده، اظهار کرد: پنل زیستمحیطی با عنوان محیط زیست، شیلات و احیای زیستبوم دریای خزر برگزار شد و هفت سخنران از کشورهای روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، همچنین مدیران سازمان شیلات کشور، استانداری گلستان و مدیران کل حفاظت محیط زیست گیلان و مازندران در آن حضور داشتند.
وی افزود: سخنرانان کشورهای مختلف با وجود تفاوت دیدگاهها، در چند موضوع کلیدی اشتراک نظر داشتند که مهمترین آن، لزوم جلوگیری از آلودگی دریای خزر و تقویت همکاری منطقهای برای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار بود.
مدیر پنل زیستمحیطی اجلاسیه استانداران حاشیه خزر با اشاره به اینکه کاهش تراز آب خزر بهعنوان یکی از اصلیترین نگرانیهای مشترک مطرح شد، تصریح کرد: کاهش سطح آب علاوه بر خسارتهای مستقیم اقتصادی، موجب نابودی تالابها، پسروی ساحل، از بین رفتن زیستگاههای ارزشمند و تهدید جدی تنوع زیستی شده است.
به گفته لاهیجانزاده، افت ذخایر آبزیان و افزایش صید غیرمجاز از دیگر محورهای مطرحشده توسط سخنرانان بود.
وی ادامه داد: احیای ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری و سایر گونههای آبزی نیازمند هماهنگی عملیاتی پنج کشور و طراحی برنامههای مشترک حفاظتی است.
مدیر پنل زیستمحیطی اجلاسیه استانداران حاشیه خزر با اشاره به پنج محور پیشنهادی این نشست برای عبور از بحرانهای موجود بیان کرد: ایجاد کارگروه و مرکز مشترک پایش تراز آب خزر که هر کشور پایشهای مستقل انجام میدهد، اما نبود یک مرکز مشترک علمی، مانع تحلیل دقیق دادهها و برنامهریزی بلندمدت شده است. پیشنهاد شد مرکزی مشترک با مشارکت پنج کشور برای پایش و مدلسازی ۲۵ ساله نوسانات دریا ایجاد شود.
لاهیجانزاده همچنین اضافه کرد: تصویب و اجرای فوری برنامه اقدام منطقهای نجات دریای خزر، این برنامه در چارچوب کنوانسیون تهران تدوین شده و سند نهایی آن آماده است. ضروری است پنج کشور در اجلاس آتی تهران، آن را تصویب و اجرای آن را بدون تأخیر آغاز کنند.