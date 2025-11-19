سردار نائینی: روایت رسانههای ایرانی، معادلات جنگ اخیر را تغییر داد
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دومین روز «جام رسانه امید» با بیان اینکه «قدرت رسانهای ایران در کنار توان بازدارندگی نظامی، دشمن را غافلگیر کرد» گفت: نقش رسانههای داخلی در روایتسازی صحیح و ایجاد احساس پیروزی در جامعه، یکی از عوامل اصلی موفقیت ایران در جنگ اخیر بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، سردار رمضان شریف نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دومین روز رویداد ملی «جام رسانه امید» با تشریح دستاوردهای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ایران امروز به سطحی از بازدارندگی رسیده که دشمن توان هرگونه اقدام نظامی مستقیم را از دست داده است.
وی با اشاره به تحولات جنگهای اخیر و مقایسه شرایط گذشته و امروز گفت: در سالهای پس از دفاع مقدس، فهم دقیقی از تهدید و دشمنشناسی در کشور ایجاد شد. تجربه جنگ هشتساله موجب شد نقاط قوت و ضعف بهروشنی آشکار شود و همین تجربه، زیربنای شکلگیری نظریههای جدید دفاعی و ارتقای ساختارهای نظامی شد.
سخنگوی سپاه تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در حوزه تجهیزات نظامی و ساختار دفاعی نسبت به دوران ابتدایی جنگ تحمیلی تفاوتی بنیادین دارد: امروز آمادگی نیروهای مسلح در ابعاد رزمی، طراحی، تاکتیک، سازماندهی، ابتکار عمل و خلاقیت قابل قیاس با گذشته نیست. آن روزها حتی برای خرید تسلیحات وابسته بودیم، اما امروز به فناوریهای بومی، موشکی، پدافندی و سامانههای پیشرفته دفاعی دست یافتهایم.
او با بیان اینکه «قدرت بازدارندگی ایران دشمن را از تحمیل جنگ بازداشته»، افزود: اگر در جنگ اخیر، بهجای چند ده موشک، صدها موشک شلیک میکردیم، معادلات کاملاً تغییر میکرد. ایران در یک جغرافیای محدود، دستاوردهای راهبردی خود را تثبیت کرد و امروز دشمن میداند که هزینه هر اقدام علیه ایران بسیار سنگین خواهد بود.
رسانهها در جنگ اخیر روایت پیروزی را تثبیت کردند
سردار نائینی بخش مهمی از سخنانش را به نقش رسانهها اختصاص داد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه، رسانههای داخلی در روایتسازی، انسجامبخشی و ایجاد حس پیروزی در جامعه موفق عمل کردند. یکی از دلایل اصلی پیروزی، همین روایتسازی دقیق و هوشمندانه بود.
به گفته وی، نظرسنجیهای بینالمللی نیز این واقعیت را تأیید کردهاند: بیش از ۸۰ درصد مردم ایران جنگ اخیر را یک پیروزی میدانند. حتی در نظرسنجیهای جهانی، ۶۰ درصد مردم دنیا عملکرد ایران را مثبت ارزیابی کردهاند.
سخنگوی سپاه در پایان تصریح کرد: امروز مراکز مطالعاتی غربی اذعان میکنند که ایران توانسته پیروزی را تثبیت کند. بخش زیادی از این موفقیت مرهون کار رسانهای مؤثر و روایت صحیح از قدرت و واقعیت میدان است.