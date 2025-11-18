مسمومیت ۳۵ دانشآموز در اهر بر اثر گازگرفتگی
مدیر شبکه بهداشت و درمان اهر از مسمومیت خفیف ۳۵ دانشآموز یک مدرسه در این شهرستان بر اثر گازگرفتگی خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حسن نیک آذر روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: در پی گزارش مسمومیت دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی یکی از مدارس غیر دولتی شهرستان اهر به فوریتهای پزشکی تعداد ۵ آمبولانس به محل حادثه اعزام و ۳۵ دانش آموز به اورژانس بیمارستان باقرالعلوم منتقل شدند که پنج دانش آموز در لحظه اول ترخیص شدند.
وی افزود: ۳۰ دانش آموز تحت انجام معاینات کامل و ارائه خدمات پزشکی لازم توسط تیم درمانی بیمارستان قرار گرفتند و خوشبختانه وضعیت تمامی مصدومان رضایتبخش تشخیص داده شد و کلیه این دانشآموزان از بیمارستان ترخیص شدند.
بنا به اظهار نظر دانش آموزان و مسئولان این مدرسه، دانش آموزان پایه پنجم و ششم که جهت انجام ورزش فوتسال به سالن ورزشی شهید عباسقلی زاده مراجعه کرده بودند در پی خروج لوله دودکش هیتر گرمایشی سالن ورزشی دچار مسمومیت و پس از مراجعه به مدرسه دچار سرگیجه و حالت تهوع شدند.
اهر یکی از شهرهای آذربایجان شرقی است که در ۱۱۰ کیلومتری تبریز واقع است.