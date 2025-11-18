خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی استان قزوین مطرح کرد؛

ارتقای احساس امنیت، زنجیره‌ای پیوسته در ارتباط مردم با پلیس

ارتقای احساس امنیت، زنجیره‌ای پیوسته در ارتباط مردم با پلیس
فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: ارتقای احساس امنیت و آرامش در سایه همراهی همه آحاد مردم با پلیس محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی عصر امروز در دیدار با جمعی از نمازگزاران مسجد صاحب الزمان(عج) شهر اقبالیه طی سخنانی گفت: تردیدی نیست که با شناسایی نقاط آلوده، جرم خیز و با استفاده از ظرفیت  و مشارکت مردم می توانیم از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی پیشگیری کنیم.

وی با اشاره به نقش تعاملات سازنده مردم با پلیس در افزایش امنیت اجتماعی جامعه خاطر نشان کرد: در رویکرد جامعه محوری پلیس،و امنیت محله محور، بهره مندی از تمامی ظرفیت های اجتماعی از محوری ترین برنامه های مشارکتی در تولید امنیت است، که با جدیت تمام از سوی پلیس جامعه محور دنبال می شود .

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به ضرورت برنامه ریزی هدفمند در افزایش احساس امنیت در بین مردم اظهار داشت: ارتقاء احساس امنیت و آرامش در سایه همراهی همه آحاد مردم محقق می شود و لازمه آن افزایش آگاهی جامعه نسبت به مسائل اجتماعی است.

سردار طرهانی تصریح کرد: طرح امنیت محله محور در فراجا با سیاست پاسخگویی به سوالات شهروندان، افزایش حقوق شهروندی، توسعه امنیت اجتماعی و بهره گیری از نظرات و راهکارهای اقشار مختلف مردم در محلات و مشارکت دادن آنان در توسعه امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی مطرح شده است .

وی عنوان کرد: تامین امنیت، حفظ امنیت، ارتقاء امنیت و تداوم امنیت مردم و پاسخ گویی سریع و دقیق به مردم از اهداف اصلی و خط قرمز ماموران انتظامی است.

گفتنی است؛ در ادامه با برپایی میز خدمت فرماندهی انتظامی استان، سردار طرهانی شخصا به درخواست ها و مطالبات شهروندان رسیدگی و دستورات لازم برای رفع مشکلات انتظامی آنان صادر کرد.

