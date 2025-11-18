حمایت از زیستبوم گور ایرانی با ارسال ششمین محموله علوفه
ششمین محموله علوفه برای حمایت از زیستبوم گور ایرانی با همکاری شرکت فولاد غدیر نیریز در پارک ملی قطرویه توزیع شد.
به گزارش ایلنا، در ادامه اجرای تفاهمنامه مشترک این شرکت و سازمان حفاظت محیط زیست ششمین محموله علوفه برای حمایت از زیستبوم گور ایرانی به میزان ۴ تن، در روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه در پارک ملی قطرویه توزیع شد.
بنا بر این گزارش، تاکنون بیش از ۲۰ تن علوفه در شش مرحله در نقاط مختلف پارک ملی قطرویه توزیع شده است. هدف از این تفاهمنامه، حفظ، تقویت و بهبود شرایط زیستی گور ایرانی و پشتیبانی از زیستگاههای طبیعی این گونه ارزشمند است.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، محمولههای علوفه در فصول مختلف سال و متناسب با نیازهای زیستی گور ایرانی به پارک ملی قطرویه ارسال میشود.
شرکت فولاد غدیر نیریز در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود، علاوه بر تأمین علوفه، اقداماتی مانند لایروبی و مرمت قنوات و آبشخورهای پارک ملی قطرویه را نیز انجام داده است تا شرایط زیستبوم گور ایرانی بیش از پیش بهبود یابد.