مدیرعامل آبفا کشور در شیراز تأکید کرد:
سرانه مصرف آب در اکثر شهرها بالاتر از استاندارد جهانی است/ امنیت غذایی نباید به قیمت نابودی منابع آب تمام شود
مدیرعامل آبفا کشور با اشاره به وضعیت دشتهای ممنوعه و فرونشست زمین در برخی استانها تأکید کرد: سیاستگذاریهای نادرست در حوزه امنیت غذایی نباید به بهای به خطر افتادن سرزمین و آینده کشور تمام شود.
به گزارش ایلنا، هاشمی امینی امروز ۲۷ آبان در جشنواره «آب را دریابیم» در شیراز افزود: نبود آب سرنوشت تمدنها را تغییر میدهد و نمونه آن را میتوان در مناطق خشک و بیحیات همچون لوت مشاهده کرد.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره فیلم و عکس با موضوع آب، به نقش هنر در انتقال پیامهای حیاتی حوزه آب و مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: توجه هنرمندان به مسئله آب میتواند زبان تازهای برای بیان دغدغههای این بخش ایجاد کند.
به گفته امینی، انتخاب شیراز ، شهر شعر و هنر برای برگزاری جشنواره فیلم و عکس آب اقدامی درست و شایسته است، زیرا مردم این شهر از دیرباز با میراث فرهنگی و هنری عمیق شناخته میشوند.
کاهش بارشها دغدغههای مهمی برای مسئولان ایجاد کرده است
مدیرعامل آبفا کشور با اشاره به اینکه امسال ششمین سال خشکسالی پیاپی در کشور است، گفت: کاهش بارشها دغدغههای مهمی برای مسئولان ایجاد کرده و نیازمند همراهی مردم و همه دستگاههاست.
وی تأکید کرد: صنعت آب و فاضلاب با بیش از ۷۰ هزار نیروی متخصص در کشور، شبانهروز برای تأمین آب شرب سالم فعالیت میکند اما این حجم تلاش کمتر از زبان هنر و رسانه به گوش مردم رسیده است.
امینی با یادآوری تجربیات گذشته خود در برگزاری جشنوارههای هنری در حوزه آب افزود: دغدغهمندی در زمینه خشکسالی مسئله امروز نیست و در طول تاریخ ایران نیز همواره مطرح بوده است.
وی به نقش تاریخی سازههایی مانند قنات برای حفظ تمدن ایرانی اشاره کرد و گفت: هرجا آب بوده، آبادانی و فرهنگ نیز شکل گرفته است.
مدیرعامل آب و فاضلاب کشور ادامه داد: امروز نمیتوان تمام مسئولیتها را از حاکمیت طلب کرد بلکه مردم نیز باید در کنار مدیران و کارشناسان برای حفظ منابع آب همراه باشند تا آیندگان دچار بحران و نابسامانی نشوند.
امینی افزود: از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کشور، تنها ۹ میلیارد مترمکعب سهم بخش آب شرب است و با وجود این، مصرف خانگی در بسیاری از شهرها بالاتر از استانداردهای جهانی است؛ در حالی که استاندارد مصرف ۱۳۰ لیتر برای هر نفر در شبانهروز تعیین شده است.
مدیرعامل آبفا توضیح داد: مردم معمولاً زمانی متوجه اهمیت تلاشهای کارکنان آب و فاضلاب میشوند که با قطع آب یا افت فشار مواجه شوند؛ درحالیکه نیروهای این مجموعه در تمامی تصفیهخانههای آب و فاضلاب کشور به صورت ۲۴ ساعته در حال خدمت هستند.
وی وضعیت مدیریت آب را مشابه مدیریت پسماند شهری دانست و گفت: اگر زبالهها ۴۸ ساعت جمعآوری نشود، شهر قابل زندگی نخواهد بود؛ در حوزه آب شرب نیز همین حساسیت وجود دارد.
امینی با تأکید بر ضرورت تغییر رفتار مصرفی، تغییر تجهیزات و حرکت بهسوی الگوهای صحیح مصرف گفت: این تغییرات علاوه بر کاهش هزینههای خانوار، آب بیشتری برای آیندگان ذخیره خواهد کرد.
مدیرعامل آبفا کشور با اشاره به اینکه اگر انسان امروز در مصرف آب بیتوجه باشد، همانگونه که قرآن میفرماید حیات انسان با آب پیوند خورده است، نابودی سرزمین و تمدن نیز دور از انتظار نخواهد بود، تصریح کرد: هنر، رسانه و ظرفیتهای اجتماعی باید در خدمت فرهنگسازی و مطالبهگری منصفانه قرار گیرند تا بتوان تغییر واقعی در مدیریت آب کشور ایجاد کرد، بهویژه در بخشهایی مانند کشاورزی که سهم بالایی از مصرف آب را به خود اختصاص دادهاند.
نگاه مردم باید از مصرفگرایی به نگاهی عمیق و مسئولانه تغییر کند
مدیرعامل آبفا شیراز نیز گفت: نگاه مردم باید از مصرفگرایی به نگاهی عمیق و مسئولانه تغییر کند، چرا که در سرزمین ما مدیریت آب خود یک هنر است؛ هنری که نیازمند آیندهنگری و مشارکت آحاد جامعه است.
بهمن بهروزی در پیام خود به جشنواره «آب را دریابیم» با خطاب قرار دادن مدیران اجرایی شهرستان شیراز، اساتید دانشگاه، هنرمندان پیشکسوت و جوان، اهالی رسانه و همکاران صنعت آب، تأکید کرد: حضور پرشور شرکتکنندگان نشاندهنده یک باور مشترک است؛ باوری که بر اساس آن آب دیگر تنها یک نیاز فنی یا کالای مصرفی نیست، بلکه هویت ملی، آینده هنرمندان و زیربنای توسعه پایدار هر منطقه محسوب میشود.
وی با بیان اینکه گردهمایی فعالان این حوزه با هدف توجه به سرمایه خدادادی آب از دریچه هنر انجام میشود، افزود: هنر نیرومندترین ابزار اثرگذار بر افکار عمومی است.
وی توضیح داد: شرکت آب و فاضلاب شیراز هر روز با زبان علمی، اعداد، ارقام، دبیها و ظرفیت تصفیهخانهها سروکار دارد، اما برای اثرگذاری در عمق جان جامعه و ایجاد یک تحول آرام در فرهنگ مصرف، نیازمند زبانی متفاوت یعنی زبان احساس، تصویر و هنر است.
بهروزی گفت: جشنواره «آب را دریابیم» زمانی معنا پیدا میکند که کارگردانی تلخی بیآبی را در قاب تصویر روایت کند یا مستندسازی زیبایی درخشش یک قطره آب را از دل طبیعت بیرون بکشد؛ اثری که تأثیری ژرفتر از هزاران اطلاعیه رسمی برجای میگذارد.
مدیرعامل آبفا شیراز از هنرمندان خواست روایتگر این حقیقت باشند که «بیآبی یک انتخاب نیست، اما شیوه مصرف میتواند انتخاب باشد».
وی توضیح داد: این انتخاب، مسئولیت مردم را در قبال نسلهای آینده سنگینتر میکند.
بهروزی با اشاره به تعهد شرکت آب و فاضلاب شیراز بهعنوان متولی تأمین آب کلانشهر، اعلام کرد: مجموعه علاوه بر توسعه زیرساختها، در حوزه فرهنگسازی نیز پیشرو است و سالهاست در زمینه کاهش هدررفت شبکه، ارتقای کیفیت آب، ساخت سازهها و تجهیزات جدید سرمایهگذاری کرده، اما هیچ تجهیزاتی بدون همراهی و اعتماد مردم کامل نخواهد شد.
وی همچنین از حمایتهای مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، دکتر رحمانی، قدردانی کرد و گفت: مدیریتی که با شعار «کیفیت، اقتصاد و رضایتمندی» کشور را هدایت میکند، زمینهای فراهم ساخته تا مسیر پیشرفت صنعت آب و فاضلاب بر پایه صرفهجویی، کیفیت و خدمترسانی استوار شود.
مدیرعامل آبفا شیراز پشتیبانی مدیران ملی را نشانه نگرشی آیندهنگر دانست؛ نگرشی که توسعه پایدار را بدون بنیانهای فرهنگی، بنایی لرزان توصیف میکند.
بهروزی از تلاشهای مدیران و کارکنان صنعت آب استان فارس، اعضای هیأت داوران جشنواره و مدیران صنعت آب و برق شیراز برای پشتیبانی این رویداد فرهنگی قدردانی کرد.
وی جشنواره «آب را دریابیم» را فرصتی برای بازتعریف سهم جامعه در آینده آبی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که از میان آثار این دوره هنرمندانی برخیزند که سفیران دائمی سرانه مصرف مسئولانه در کشور باشند.
به گفته بهروزی، شهر شیراز با سابقهای غنی در پاسداشت طبیعت باید الگویی برای سایر نقاط کشور باشد.
مدیرعامل آبفا شیراز تأکید کرد: فرهنگ صرفهجویی باید نه بهعنوان یک اجبار، بلکه یک ارزش اخلاقی و شهروندی در جامعه نهادینه شود و هر خانواده، دانشآموز و کارمند بداند مسئولیت مصرف آب با دورترین نقطه شبکه آبرسانی پیوند دارد.
وی اظهار امیدواری کرد این جشنواره نه یک رویداد زودگذر، بلکه آغازگر گفتوگویی ملی و پایدار باشد؛ گفتمانی که هر سال عمیقتر و اثرگذارتر ادامه یابد.