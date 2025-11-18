استقبال کرمانشاه از پیکر ۷ شهید گمنام دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، روز سه شنبه ۲۷ آبان، در حاشیه ورود پیکرهای مطهر این شهدا با بیان اینکه امروز استان مفتخر به میزبانی فرزندان بی‌نام و نشان اما نامدار ایران اسلامی است، اظهار کرد: این شهیدان عزیز با ایثار جان خود امنیت، اقتدار و آرامش امروز کشور را رقم زدند و ورود پیکرهای مطهرشان بار دیگر یادآور رشادت‌هایی است که باید همواره در حافظه جمعی جامعه زنده بماند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای برگزاری مراسم باشکوه استقبال، تشییع و خاکسپاری این شهداافزود:برنامه‌های فرهنگی، آئینی و اجتماعی متعددی با حضور مردم، مسئولان، گروه‌های دانشجویی و تشکل‌های مردمی پیش‌بینی شده که جزئیات آن به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

حبیبی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره مقام رفیع شهدا تصریح کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری، شهدا بهترین برگزیدگان خداوند هستند و بالاترین معامله را با پروردگار خود انجام داده‌اند و امروز عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی مرهون همین جانفشانی‌هاست و هیچ‌گاه نباید از یاد برد که راه پیشرفت و تعالی کشور از مسیر آرمان‌های شهدا می‌گذرد.

مدیر ارشد استان با بیان اینکه شهدا از ما انتظار دارند که ادامه‌دهنده واقعی راهشان باشیم، افزود: ادامه راه شهدا یعنی تبعیت محض از ولایت و رهبری، خدمت‌رسانی خالصانه، صادقانه و بی‌منت به مردم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه. این فرهنگ سرمایه ارزشمند انقلاب است و باید بیش از گذشته در جامعه گسترش یابد.

وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در مراسم استقبال و تشییع این شهیدان گمنام گفت: مردم همیشه در صحنه کرمانشاه نشان داده‌اند که قدردان ایثارگران و پاسداران امنیت این سرزمین هستند. یقین داریم حضور باصلابت مردم در این مراسم جلوه‌ای باشکوه از احترام به مقام شهدا رقم خواهد زد.

سرهنگ یونس عزیزی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه، نیز در حاشیه این مراسم گفت: پیکر مطهر سه تن از این شهدای گمنام در شهر کرمانشاه تشییع و خاکسپاری می‌شود و چهار شهید دیگر در دیگر شهرستان‌های استان تشییع و تدفین خواهند شد.

عزیزی افزود: پیکر مطهر یکی از این شهدای گمنام در محل پدافند هوایی هوافضای شهر کرمانشاه به خاک سپرده خواهد شد. این شهید گمنام در زمان شهادت ۲۸ ساله بوده و در عملیات کربلای پنج در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسیده است.

وی ادامه داد: پیکر یکی دیگر از این شهدای گمنام در محل شرکت گاز کرمانشاه تدفین خواهد شد. این شهید گمنام در زمان شهادت ۳۲ ساله بوده و در عملیات بدر در منطقه عملیاتی شرق دجله به مقام شهادت نائل آمده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه افزود: پیکر مطهر سومین شهید گمنام در محل اردوگاه توحید کرمانشاه به خاک سپرده می‌شود. این شهید گمنام در زمان شهادت ۱۹ ساله بوده و در عملیات عاشورا در منطقه عملیاتی میمک به شهادت رسیده است.

‌عزیزی به بیان اینکه ‌پیکر مطهر چهارمین شهید گمنام در ناحیه مقاومت شهرستان جوانرود تدفین می‌شود، گفت: این شهید گمنام در زمان شهادت ۱۷ ساله بوده و در عملیات خیبر در منطقه عملیاتی مجنون تفحص شده است.

وی ادامه داد: پیکر مطهر پنجمین شهید گمنام در بخش فش شهرستان کنگاور به خاک سپرده می‌شود. این شهید گمنام در زمان شهادت ۲۰ ساله بوده و در عملیات‌های مربوط به درگیری‌های کردستان به شهادت رسیده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه افزود: پیکر مطهر ششمین شهید گمنام که زمان شهادت ۲۴ ساله بوده و در عملیات والفجر سه در منطقه عملیاتی مهران به شهادت رسیده نیز در مرز خسروی شهرستان قصرشیرین تدفین خواهد شد.

‌عزیزی با بیان اینکه پیکر مطهر هفتمین شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلام‌آباد غرب به خاک سپرده می‌شود، گفت: این شهید گمنام موقع شهادت ۱۸ ساله بوده و در عملیات والفجر چهار در منطقه عملیاتی پنجوین به شهادت رسیده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور پیکر مطهر این شهدا در مجالس و محافل عزاداری، افزود: پیکر مطهر این شهدای گمنام به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، میهمان هیات‌های مذهبی و محافل و مجالس عزاداری در سطح استان خواهند شد و در نهایت در نقاط مختلف استان تشییع و تدفین می‌شوند.

