دیدار عراقچی با سفیران و رؤسای نمایندگی ایران در کشورهای ساحلی خزر

سفیران و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با وزیر امور خارجه دیدار کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، سفیران و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اولین اجلاس سراسری کشورهای حاشیه دریای خزر دیدار و گفت وگو کردند.

این اجلاس دو روزه به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، افزایش تعاملات اقتصادی و هماهنگی در زمینه توسعه پایدار و حفاظت محیط‌زیست در بزرگترین پهنه آبی بسته جهان، میزبان هیات‌هایی از ۹ منطقه خارجی و پنج استان ایرانی است.

 

انتهای پیام/
