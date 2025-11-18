دیدار عراقچی با سفیران و رؤسای نمایندگی ایران در کشورهای ساحلی خزر
سفیران و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با وزیر امور خارجه دیدار کردند.
به گزارش ایلنا از رشت، سفیران و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اولین اجلاس سراسری کشورهای حاشیه دریای خزر دیدار و گفت وگو کردند.
این اجلاس دو روزه به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقویت همکاریهای منطقهای، افزایش تعاملات اقتصادی و هماهنگی در زمینه توسعه پایدار و حفاظت محیطزیست در بزرگترین پهنه آبی بسته جهان، میزبان هیاتهایی از ۹ منطقه خارجی و پنج استان ایرانی است.